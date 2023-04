Cercle Brugge kan nog vol voor PO II gaan: “Dat daarvoor Essevee zal degraderen? Dat ligt niet aan ons”

“Het was geen makkelijke wedstrijd”, opende Olivier Deman de debatten na de zege tegen STVV. “De beginfase was lastig, met al die lange ballen en harde duels. Toch hadden we overwicht en konden we enkele kansen creëren. We scoorden ook twee keer voor de rust en leken het rustig te kunnen uitspelen, maar toen kregen we een strafschop tegen. Het werd zo nog even spannend, maar met de 3-1 gooiden we de wedstrijd op slot.”

Bij Cercle was het Ueda die de bakens verzette met twee goals en een assist. “Of we hem nog kunnen houden? Dat moet je hem zelf vragen. Hij heeft bijna twintig goals, dus wordt het moeilijk voor Cercle om hem nog langer te houden. Hij heeft goeie looplijnen en wil de bal op het juiste moment. Het was wel aanpassen omdat Denkey een heel ander type is.”