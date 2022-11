Cercle Brugge bereidt deel twee van seizoen voor op stage in Benidorm: “Ideale trainingsomstandigheden”

voetbal eerste nationale Jo Christi­aens, coach van KSK Heist, heeft na de 2-0-zege tegen KVK Tienen niets dan lof voor zijn groep: “Chapeau aan mijn spelers”

KSK Heist begon slap aan de competitie, zo slap dat gevreesd werd voor een troosteloos seizoen onderaan in de kelder van de rangschikking. Datzelfde KSK Heist is intussen stevig opgestaan. Afgelopen zaterdag, in de thuiswedstrijd tegen KVK Tienen (2-0), pakten de jongens van Jo Christiaens het zestiende punt uit zes wedstrijden. Wat het des te opvallender maakt, de waslijst aan afwezigen (geschorsten én geblesseerden) is lang.

