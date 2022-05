Cephas Chimedza en Willebroekse vieren promotie naar tweede provinciale ondanks nederlaag bij Lille B: “Het was nu of nooit”

Willebroekse promoveert naar tweede provinciale. Na de overwinning in de heenmatch tegen Lille B (2-1) verloor het zondag met 2-0, maar dankzij de zege van ASV Geel in de interprovinciale eindronde werden Cephas Chimedza en zijn maats als beste verliezers opgepikt. Een grote opluchting voor Willebroekse dat zijn wil om te promoveren nooit onder stoelen of banken stak.

“Zo realiseren we inderdaad alsnog onze ambities”, zegt de 37-jarige Chimedza, als voormalige prof nog aan het werk bij ondermeer Germinal Beerschot en Sint-truiden. “Het was een lang seizoen. Van in het begin was een eindrondeticket het minimum. We wonnen de eerste periode en bleven daarna ook nog geruime tijd op kop, maar gaandeweg geraakten we toch meer achterop.”

Laatste kans

“De eindronde was onze laatste kans om de promotie te pakken en dat bracht ook de nodige druk met zich mee. Het was nu of nooit. De zege van Geel zaterdagavond was al goed nieuws in dat opzicht, want zo wisten we voor onze wedstrijd al dat de vierde ploeg ook zou promoveren. Het zag er dus goed uit na onze zege van donderdag en die wetenschap had geen positief effect op onze wedstrijd. Lille B beschikt over een goed elftal, maar wij waren niet honderd procent en konden de nederlaag niet voorkomen. Jammer, maar na afloop maakt dat allemaal niet meer uit.” (lacht)

Motivatie

“Of ik hier nog van kan genieten? Absoluut! Het is een leuke vaststelling dat ik nog altijd mee kan met die jonge gasten. Zij motiveren me en zorgen ervoor dat ik mijn enthousiasme voor het spelletje niet verlies. Maar of dat betekent dat ik volgend seizoen nog op het veld zal staan, valt nog af te wachten. Met acht goals dit seizoen was ik nog wel een paar keer doeltreffend, maar het gaat niet meer zoals vroeger. Ik speel nu ook centraal achteraan omdat de coach vindt dat ik daar bepalender kan zijn met mijn ervaring. Dat ik aan snelheid inboette is de andere kant van het verhaal.” (lacht)