CEO Waasland-Beveren blikt terug: “Achter de schermen loopt het goed, op het veld moet het beter”

In het voetbal draait alles om resultaten, weet Gobin maar al te goed na dit seizoen. “Als je een voetbalclub vergelijkt met een zeilboot, blijft de eerste ploeg het grootste zeil. Intussen gebeurt er wel veel boven- en benedendeks, maar aan het einde van het seizoen blijven we een voetbalclub, zelfs als het met de stadionbeleving én de gesprekken met onze partners en sponsors beter gaan, toch is wat op het veld gebeurt het allerbelangrijkste. Dat is de hoofdzaak wat mensen zien. We hebben ons doel niet gehaald. Dat moeten we in het komende seizoen goedmaken. Het is de keerzijde van de medaille in het voetbal. De belangrijkste zaken zijn de wedstrijden, 29 keer 90 minuten om precies te zijn dit seizoen, en daar hangt je hele jaar vanaf.”

Twee kandidaat-coaches

Als CEO laat Antoine Gobin de sportieve zaken over aan Jordi Condom, de sportief directeur. Die moest echter ook de rol van coach op zich nemen. “Voor Jordi was die combinatie zwaar.” Vandaar dat het binnenhalen van de nieuwe coach prioritair is. “We hebben twee duidelijke kandidaten, die de competitie bovendien kennen. We zijn natuurlijk onderdeel van een grotere groep, waarin andere teams zitten wiens seizoen nog lopende is. We nemen geen beslissing zonder overleg.” Aan de kern wordt intussen wel vlijtig voortgewerkt. “We hebben nu de posities al vastgelegd waar we spelers willen binnenhalen. Aantrekken is vaak makkelijker dan spelers laten gaan. We hebben al veel jongens laten weten dat er concurrentie zou komen en ze misschien niet meer zo vaak in actie zullen komen.” Op het commerciële en financiële vlak voelt Gobin alvast dat het vertrouwen stijgt. “De gesprekken met onze partners gaan vlot nu. Vorig jaar was er nog wat scepsis en moesten we als buitenlandse overnemers nog bewijzen dat het ons menens is. Dit jaar hebben we ons op dat vlak bewezen. We blijven de club professionaliseren en we bouwen die wedstrijdbeleving verder uit.” Ook in de communitywerking staat Waasland-Beveren niet stil. “We zijn de enige 1B-club die de zilveren medaille kreeg voor sociale verantwoordelijkheid. We zorgen er samen met de gemeente, de lokale scholen, onze partners MLSO en Port of Antwerp, ons G-voetbal én onze steun op het LGBTQ+ front voor dat Waasland-Beveren een club voor iedereen is.”