CEO Serge Beerens (SK Deinze) nadat trainer Taka handdoek gooit: “Dit zagen we niet aankomen”

voetbal challenger pro leagueTakahisa Shiraishi is geen trainer meer van SK Deinze. Naar verluidt hield de Japanner de eer aan zichzelf. Volgens CEO Serge Beerens was dit scenario niet voorzien. Antonio Calderon, één van de assistenten, neemt deze week over.

“Deze morgen heeft hoofdtrainer Takahisa Shiraishi, in het belang van het welzijn van het project, besloten om zijn functie van hoofdtrainer ter beschikking te stellen.” Zo ging de officiële mededeling van de club, op één na laatste in de Challenger Pro League. Het regende meteen reacties op de sociale media: ‘eindelijk’, ‘het werd tijd’ en ‘oef’. Nochtans waren de mensen die de dagelijkse leiding in handen hebben niet van plan in te grijpen.

“Dit komt onverwacht”, beweert Beerens. “We laten ons nooit leiden door emoties, wel door analyses en data. De cijfers van de twee laatste wedstrijden, de competitiematch tegen Dender en de bekerwedstrijd op Bocholt, lagen deze week op tafel. De directie zat daarover, zoals gebruikelijk, rond de tafel met Taka. Het was zelfs een heel constructief gesprek. Na het overleg besliste hij om ermee te kappen. We hebben dat niet meteen aanvaard. Maar we hebben daarnaast ook naar de kleedkamer geluisterd en uiteindelijk Taka’s beslissing geaccepteerd.”

Spaanse interim

Wat betekent dat de Spanjaard Antonio Calderon zaterdagavond op het Kiel de partij bij Beerschot zal coachen. In samenspraak met de andere assistenten. Er moet niet snel een opvolger worden verwacht. “Op dit moment hebben we geen lijst met kandidaat-trainers”, benadrukt Beerens. “Omdat we dit niet hadden zien aankomen. Nu gaan we op een rustige manier een lijst maken. Om daarna tot een shortlist te komen.”

Met slechts twee zeges in officiële wedstrijden – 3-2 thuis tegen Jong Genk (een gevleide driepunter) en een moeizame bekerkwalificatie bij tweedenationaler Bocholt (1-2 na verlengingen) – scoorde trainer Taka matig. Bovendien is zijn communicatie naar de buitenwereld ondermaats. Na het thuisverlies tegen Dender bleef hij welgeteld 25 seconden in de perszaal.

“In deze spelersgroep steekt voldoende kwaliteit”, houdt Beerens de moed erin. “Dat hebben we zowel op Lierse als thuis tegen RWDM in de eerste helft gezien. Panikeren mogen we niet doen, we zijn nog maar zes matchen ver. Mijn ex-ploeg RWDM startte vorig seizoen met vijf op vijftien, maar speelde op het einde van de rit tegen Seraing om promotie naar 1A.”

