CEO Olivier Boyen tekent bij Patro Eisden nieuwe structuren uit voor een verdere professionalisering: “Iedereen moet zich welkom voelen bij Patro”

VOETBAL EERSTE NATIONALEDe voorbije jaren loodsten Stijn Stijnen, Rik Vliegen en Wouter Corstjens met veel ijver en passie Patro Eisden door woelige baren. Meer zelfs. Met een enorme gedrevenheid redden zij de club van de ondergang. Er waaide een nieuwe wind en dat zette Patro op weg naar fraaie sportieve successen. Ondertussen wenkt de promotie naar 1B. Dat wil zeggen ook pijlers bouwen voor nieuwe structuren in de verdere professionalisering van de club. Met CEO Olivier Boyen vond de Common Group een gedreven persoon met veel ondervinding om die taken aan te pakken. “Met hard werken wil ik in de eerste plaats terug het vertrouwen van de Maaslanders winnen. Iedereen moet zich bij Patro hartelijk welkom voelen, van jeugdspeler, supporter tot bedrijfsleider”, aldus Boyen.

Olivier Boyen is een wijs en rustig persoon. Met zijn jarenlange ervaring en klare kijk in de ondernemingswereld, wil hij zonder boute uitspraken de club stap voor stap laten groeien op de weg naar professionalisering toe. Wie is Olivier Boyen eigenlijk? “Zo’n dertig dertig jaar geleden startte ik het futsalteam Pibo Hoeselt op en was er tot enkele jaar geleden Algemeen Directeur”, blikt Boyen terug. “Van het één kwam het ander en samen met enkele vrienden zijn we nadien onder de naam “Grasvreters” theatervoorstellingen gaan geven en evenementen met een boodschap gaan organiseren en begeleiden. En zo werd “Grasvreters” een heus productiehuis.”

Maasmechelse roots en een nieuwe uitdaging

Begin dit jaar belandde Boyen bij Patro Eisden. Met het oog op de bekerwedstrijd tegen Brugge werd Olivier Boyen bij de organisatie ingeschakeld. “Ik kende Stijn Stijnen reeds vele jaren en ging er vol ijver aan het werk. Toen nadien Coley Parry en Sam Helmy van de Common Group vroegen of ik het zag zitten om bij Eisden als CEO aan de slag te gaan, heb ik niet geaarzeld. Er werd een mooi sportief verhaal geschreven, ik voelde veel warmte binnen de club en was ook aan een nieuwe uitdaging toe. Mijn vader was daarenboven afkomstig van Maasmechelen en dat schepte meteen een extra band. Ik probeer nu een professionele structuur uit te tekenen en de taken te verdelen, zodat Stijn zich volledig op het sportieve kan focussen. Mijn taak is om op het extra sportieve vlak minstens hetzelfde kwaliteitsniveau van professionalisering na te streven als het sportieve. Dit kun je niet forceren. Samen met vele warme en gedreven mensen proberen we hier geduldig en zelfzeker aan te werken”, zegt Olivier Boyen.

Licentiedossier

Op dit ogenblik werkt Boyen mee aan de invulling van het licentiedossier voor 1B. “Het is een uitvoerig dossier. De KBVB volgt alles nauwkeurig op. Elk jaar opnieuw moet alles in orde zijn. Dat hoort ook zo. Vrijdag 17 maart moet de bundel binnen zijn. Ik houd er alvast een goed gevoel aan over. Bedoeling is ook een draaiboek samen te stellen, zodat het de volgende jaren alsmaar makkelijker wordt om deze zaken correct en in alle rust af te handelen.” Ook een woordje over het sportieve. Zaterdag speelt Eisden tegen Mandel. De promotie naar 1B komt alsmaar korter? “Het sportieve beleid ligt volledig in handen van Stijn Stijnen. Hierover spreek ik dan ook enkel als supporter. Hij doet dit schitterend. Er zijn dit jaar bij uitzondering drie stijgers in eerste nationale. Met veertien punten voorsprong op het vierde geklasseerde La Louvière, zitten op het juiste spoor. Maar we blijven met de voeten op de grond”, knipoogt een goedlachse, maar voorzichtige Olivier Boyen.