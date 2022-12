CEO Geert Van den Wijngaert en TD Sébastien Golfa Sambay per direct weg bij Rupel Boom: “Eigenaar wil club teruggeven aan Boomse verantwoordelijken”

In een mededeling van Van den Wijngaert en Sambay klonk het als volgt: “Na een geslaagde periode van interim-management op sportief vlak en dagelijkse leiding hebben Sébastien Golfa Sambay en Geert Van den Wijngaert in samenspraak met eigenaar Nathan Crockett beslist en om met onmiddelijke ingang hun functies over te dragen aan Boomse verantwoordelijken, aan te duiden door Nathan Crockett zelf. We wensen de club op alle gebieden veel succes en danken alle medewerkers voor de samenwerking tijdens de afgelopen maanden.” Dinsdagavond namen Van den Wijngaert en Sambay afscheid van de Boomse spelersgroep en clubmedewerkers en lichtten ze de ontwikkelingen nog even toe. Of het ook voor hen een verrassing was wilden we graag weten?

“Er was altijd gezegd dat we voor een bepaalde periode in dit verhaal stapten”, zegt Van den Wijngaert. “Na de moeilijke periode onder de Spanjaarden was het onze taak om de werking binnen de club weer op de rails te zetten en ook sportief beterschap te brengen. Nu is de club gezond en staat ze er sportief beter voor dan enkele weken geleden. Nathan gaf altijd aan op termijn de club terug te willen geven aan Boomse verantwoordelijken en dat moment is nu aangebroken. De beslissing is genomen en dus gingen we in onderling overleg uit elkaar.”

Timing

“Of de timing niet ongelukkig is zo vlak voor de winterstop en met nog een match te gaan? Neen. Soms moet je ook een beslissing durven nemen en de zaken niet langer laten aanslepen dan nodig. We hebben van onze kant ook nooit geprobeerd om Nathan op andere gedachten te brengen. Dat was niet de afspraak. Al neemt het niet weg dat wij met spijt in het hart afscheid nemen. Maar nog belangrijker is dat de club er beter van wordt. Wij wensen iedereen bij Rupel Boom dan ook alle succes toe en hopen dat ze komend weekend de drie punten pakken tegen Francs Borains. Dat hebben we ook duidelijk gemaakt aan de spelers toen we afscheid namen.”

Fier

“Ik ben vooral heel fier”, voegt Sébastien Golfa Sambay toe. “Dit was een enorm leerrijke ervaring en daar ben ik iedereen dankbaar voor. Ik ben zelf afkomstig uit het Brusselse, maar ik ben ervan overtuigd dat ik na dit avontuur nog mensen uit Boom zal terugzien. Dit ging over meer dan voetbal. Moeten we te vroeg afscheid nemen? Tuurlijk wel, want we hadden graag mee verder geschreven aan dit verhaal. Maar tegelijkertijd is het een bewuste beslissing geweest.”

Wintermercato

Rest nog de vraag wie Rupel Boom door de belangrijke wintermercato zal loodsen? De roep om offensieve versterking weerklonk opnieuw na de wedstrijd tegen The Sport en ook de post van T1 is nog niet ingevuld. Blijft Pascal Pilotte of wordt hij toch nog vervangen? “Pascal heeft een lopende overeenkomst, dus in principe blijft hij werkzaam bij de club”, zegt Van den Wijngaert. “Afgaand op de resultaten en de huidige manier van spelen, bracht hij ook ontegensprekelijk beterschap, maar het is aan de nieuwe sportieve leiding om knopen door te hakken. Wat transfers betreft staat met Cheickna Touré een extra aanvaller klaar en als alle geblesseerden terugkeren, acht ik ook de huidige kern in staat om de ingeslagen weg op een positieve manier verder te zetten.”

Reactie Crockett

Met de mededeling van Van den Wijngaert en Sambay lijkt Nathan Crockett alvast in snelheid gepakt. Een reactie van de Amerikaanse eigenaar kwam er immers nog niet. “Er was een call gepland met Nathan, maar die is door omstandigheden uitgesteld naar het einde van de week”, zegt GC Dirk Claes. “Hopelijk kunnen we in tussentijd sneller met een officiële communicatie naar buiten komen.”