CEO Gauthier Ganaye (KV Oostende): “We kunnen er nog iets moois van maken”

“Het is een raar seizoen: we zijn amper november en zitten al in de helft van het aantal speeldagen. En onze eerstvolgende beker- en competitiematch zijn nog vóór de start van de transferperiode. Ik zie dit seizoen een duidelijk onderscheid tussen de strijd voor enerzijds de play-offs en het behoud anderzijds, vooral omdat er drie zakkers zijn”, opent de Franse beleidsmaker. “De middenmoot ontbreekt zowat. Kijk naar Cercle Brugge: ze winnen twee, drie keer op rij en schurken tegen de achtste plaats aan. Hadden wij tegen Westerlo gewonnen, kregen we Play-off 2 in het vizier. Zo snel kan het dus gaan. We kunnen nog iets moois maken van dit seizoen, maar dan moet iedereen – spelers, technische staf en bestuur – keihard werken. We gaan nu alvast de zoektocht naar vers bloed opdrijven, zowel achterin als extra stootkracht voorin.”

WK-break

“Voor de spelers volgt er nu een belangrijke break om zowel op fysiek en mentaal vlak even te resetten en straks met een frisse mindset de voorbereiding aan te vatten. Zo’n lange WK-pauze zorgt straks eigenlijk voor een nieuwe competitiestart”, meent Ganaye. “Coach Dominik Thalhammer heeft zo de tijd om het nieuwe spelsysteem en de juiste filosofie in de ploeg te slijpen. Elke speler moet de speelstijl begrijpen. Als er één of twee spelers niet mee zijn, loopt het fout. Ben ik ontgoocheld in een aantal spelers? Wel, er zijn jongens van wie we meer progressie hadden verwacht of van wie we een grotere inbreng voor ogen hadden. Let wel, we houden steeds onze financiën in de gaten en willen spelers aantrekken die op termijn een meerwaarde kunnen betekenen. Behalve voor Sakamoto betaalden we afgelopen zomer geen enkel transferbedrag. Spelers zonder ‘fee’ halen, houdt soms ook een risico in.”

Niet tevreden, maar...

“Ik kan niet tevreden zijn over de heenronde, maar weiger het door een volledig zwarte bril te zien. Op momenten dat het echt moest en tegen ploegen uit de rechterkolom pakten we punten: Cercle, Eupen, Zulte-Waregem, Kortrijk, Mechelen en Charleroi. Anderzijds oogstten we geen enkel punt tegen ploegen uit de linkertabelhelft, maar waren we er dicht bij tegen Standard, Genk en Leuven. Dat laatste – punten pakken tegen de ‘grotere teams’ - moet dus het doel zijn. In het voetbal weet je dat je fouten kan maken. Wel, dan moet je meer doen dan alleen maar een afwachtende houding aannemen.”

