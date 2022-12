Centrale verdedigers Corstjens en Renson zetten Patro Eisden op weg naar ruime 0-5 zege en nieuwe leidersplaats: “Ruimte optimaal benut”

Patro Eisden had het in de eerste helft nochtans niet onder de markt met een goed spelend Francs Borains. De Eisdense veldbezetting stond goed en een alerte Jordy Belin greep in waar het nodig was.

Moeilijke klip genomen

“Keerpunt in de wedstrijd was de uitsluiting van thuisgoalie Saussez, die onbesuisd Bamona onderuit trapte en zijn charge terecht met rood bestraft zag” blikt Kevin Kis terug. “Saussez kwetste zich hierbij aan het hoofd en moest afgevoerd worden. De wedstrijd lag een tijdje stil en dat maakte het met die vrieskou niet eenvoudiger. Toen Wouter Corstjens en nadien Jordan Renson ons voor een dubbele voorsprong zorgden, brak bij hen de veer. We kregen na de pauze meer ruimte, waarvan we optimaal profiteerden. Onze flankspelers Bounou en Bamona toonden hun kwaliteiten en dolden met hun tegenstanders. Dat zowel verdedigers als middenvelders en aanvallers scoorden, bewijst onze kracht. Dat het zo’n vaart zou lopen en dat we met zo’n ruime marge zouden winnen, had ik vooraf nooit durven voorspellen. Francs Borains is nochtans een goed geheel. Hier komen weinig ploegen winnen. Toch ook een compliment voor onze defensie. We hielden achterin weeral de nul. Als ik me niet vergis, is dit onze elfde clean sheet van het seizoen. Dat kan tellen, hé”, klinkt Kevin Kis trots.

Aanvallende instelling loont

Ook de Mehdi Bounou toonde zich erg tevreden met het resultaat. De rechterflank aanvaller speelde een knappe partij en was een gesel voor de Waalse verdediging. De vrijschop die leidde tot de dubbele voorsprong, kwam ook van Bounou. “We hebben het goed aangepakt”, analyseerde Bounou. “In plaats van onze 0-1 voorsprong te verdedigen zijn we voluit voor die tweede treffer gegaan. Toen dit lukte, gingen bij de Bourinage club de kopjes naar beneden. Dat we nadien nog driemaal scoorden, maakte alles nog veel mooier.” Met het gelijkspel van Luik nemen jullie opnieuw de koppositie over. “We willen met die leidersplaats de winterstop in. Dat moet ons volgende doel zijn. We zijn in de winning mood en willen zaterdag tegen Sint-Eloois Winkel het jaar in schoonheid afsluiten. Daarna hebben we even tijd om de batterijen terug op te laden. Dit is nodig. Anderzijds mogen fier zijn op ons afgelegd parcours. Niemand had zulke resultaten durven voospellen. Maar we zijn er nog niet. Er wacht nog een tweede seizoenshelft. Alhoewel de eerste drie ploegen promoveren, moeten we toch voor de titel durven gaan. Dat zou pas een afsluiter van het seizoen zijn”, knipoogt de immer vriendelijke Bounou.

Francs Borains: Saussez, Fuakala (69' Makota), Boulenger, Itrak, Chevalier, Chaabi, Laurent (81' Deschryver), De Oliviera (39' Sahraoui), Lavie, Grisez, Mohamed.

P.Eisden: Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis, Gueroui, Ferber (78' Van Diest), Verburgh, Bounou, Bamona (89' Milts), Sam (34' Valcke).

Doelpunten: 48' Corstjens (0-1), 70' Renson (0-2), 75' Ferber (0-3), 86' Valcke (0-4), 90' Verburgh (0-5).

Rood: 39' Saussez.

Geel: Verburgh, Bamona, Chevalier, Mohamed.