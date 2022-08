Centrale verdediger Nils Van Delm moet KFC Eppegem meer rust en ervaring bijbrengen: “Kwaliteit in elke linie om er iets moois van te maken.

voetbal derde nationale ADerdenationaler KFC Eppegem is de laatste rechte lijn ingegaan richting de start van de competitie over twee weken. De resultaten in de voorbereiding zijn tot dusver eerder wisselvallig, maar nieuwkomer Nils Van Delm is ervaren genoeg om te weten dat het pas vanaf begin september om de knikkers draait.

De bijna 29-jarige Van Delm speelde liefst zes seizoenen voor Racing Mechelen. “Een mooie periode was dat met goede en minder goede momenten”, opent Van Delm. “Ik maakte er degradaties mee, maar ook promoties. Ik heb er altijd heel graag gespeeld en kan wel zeggen dat ik een jongen van de club ben. Van een volkse club ook. Maar ik voelde dat het tijd werd voor iets anders en zo ben ik dan vrij snel bij Eppegem uitgekomen.”

Linksback van het decennium

Die zes jaar Racing Mechelen leverde Van Delm ook een award op. “Ik werd er inderdaad uitgeroepen tot linksback van het decennium. Een grote eer. Ik speelde uiteindelijk meer dan 120 matchen voor de club, maar eigenlijk vooral in de beginjaren als linksback. De laatste jaren speelde ik centraal achterin en het is ook de bedoeling dat ik daar bij Eppegem ga spelen.”

“Gezien de vele jonge spelers bij Eppegem is het mijn opdracht om mijn ervaring op hen over te brengen en te sturen waar nodig” gaat Van Delm voort. “Daar kijk ik wel naar uit. Het is een jonge groep, maar wel eentje met voldoende kwaliteiten in elke linie. We kunnen nog steeds een goed blok vormen, maar nu zijn er aanvallend ook meer mogelijkheden. Daar knelde vorig seizoen toch wel het schoentje heb ik mij laten vertellen door mijn maatje Sacha Fontaine, met wie ik drie jaar samenspeelde bij Racing. Kortom, alles is nu aanwezig om er samen iets moois van te maken.”

Type-ploeg

“De resultaten in de voorbereiding zijn inderdaad nog niet schitterend te noemen, maar uiteindelijk zijn het maar oefenmatchen waarin zoveel als mogelijk moet uitgetest worden. Dat doen we ten volle. De bekeruitschakeling in de eerste ronde tegen Linden was wel een domper. Daar leverden we een mindere prestatie, maar we stonden ook nog bijlange niet op volle sterkte door blessures en andere verplichtingen. Momenteel zijn we echt wel bijna naar een typeploeg aan het evalueren en we weten ook gewoon goed waarmee we bezig zijn. Ongerustheid is er niet.”

Rustig seizoen

“We gaan nog twee weken hard werken om er meteen te staan in de opener bij Tempo Overijse, één van de titelkandidaten uit de reeks. Het doel is in de eerste plaats een rustig seizoen te draaien en niet in de problemen te komen. Daar heb ik een goed oog in. Gaandeweg kunnen we dan nog wel zien of we onze ambities kunnen bijstellen.”

