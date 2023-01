Centrale verdediger én jarenlange supporter Niels De Pauw beleeft hoogdagen met ‘zijn’ KSK Beveren: “De beleving bij spelers en supporters is geweldig”

voetbal eerste provincialeEn plots staat een promovendus mee aan kop. KSK Beveren speelt pas in eerste provinciale, maar is na zeventien speeldagen coleider. Hoogdagen voor verdediger Niels De Pauw - al jarenlang supporter. “Dat we onze kwaliteiten én gebreken kunnen inschatten, is de sleutel tot ons succes.”

Fijne voetbaltijd in Beveren. Niet alleen is SK Beveren gedeeld leider in de Challenger Pro League - zeg maar ‘tweede klasse’ -, ook KSK Beveren staat in zijn reeks bovenaan. Naast Sint-Denijs op kop van eerste provinciale. Als promovendus - de Beveraars werden vorig seizoen kampioen in tweede. Faut le faire.

Niels De Pauw, in juli overgekomen van KSV Hoek, heeft zich z’n overstap bijgevolg nog niet beklaagd. “Het gaat ons voor de wind”, mijmert De Pauw. “Een fantastiche boost voor spelers en supporters. De club is ‘supporter owned’, dus zowel thuis als buitenshuis zijn de fans in massa aanwezig. Dat maakt een groot verschil met de reeksgenoten. Die beleving is geweldig.” (lachje)

Dat blijkt eveneens uit de statistieken: met twintig punten uit negen wedstrijden is KSK Beveren de beste thuisploeg in de reeks. Extra mooi voor De Pauw, supporter in hart en nieren. Zo weigerde hij als voetballer van KSV Temse ten tijde van de fusie zelfs een overstap naar Lokeren-Temse. “Beveren-supporter, hé”, verklaarde hij toen. “Deze club is en blijft speciaal voor mij”, klinkt het nu.

Gegroeid in de competitie

Zo speciaal KSK Beveren voor De Pauw is, zo opmerkelijk zijn parkoers van de voorbije weken. Mee op kop, ondanks de zeer povere competitiestart. Negende in het klassement van de eerste periode. Reden? De moeilijke voorbereiding - met veel blessures, aldus De Pauw. “We kwamen allerminst in topvorm aan de competitiestart”, zo blikt de verdediger terug. “Meer zelfs: we waren fysiek en tactisch simpelweg niet klaar voor eerste provinciale.”

Pas begin oktober viel het in z'n plooi. “We zijn gegroeid in de competitie. Initieel vonden we elkaar niet en ons blok stond niet op punt. Pas na vijf op zes wedstrijden klikte alles in mekaar.”

Toch is KSK Beveren volgens de statistieken op geen enkel vlak onbetwist de beste van de klas. Op één na beste aanval, op één na beste verdediging. De Pauw: “Wij hebben nu eenmaal niet de beste aanval van de competitie, noch de beste defensie. De combinatie van de twee is onze sterkte. We zijn niet de ploeg die voortdurend de bal moet hebben of domineert.”

Dàt (late) besef verklaart (een deel) van de remonte, zo denkt De Pauw. “Dat we steeds beter onze kwaliteiten én gebreken kunnen inschatten, is de sleutel tot het Beverse succes.”

FC Kleit

Op dat vlak komen er belangrijke weken aan. “Januari is een cruciale maand", vindt De Pauw, die beseft dat het komende duel tegen concurrent FC Kleit, dat amper één puntje minder heeft, de lakmoesproef zal zijn. “Een parameter voor de rest van het seizoen. Als je wint, blijf je meespelen voor top vijf. Bij een nederlaag zet je hoe dan ook een stap terug.”

