Celien Guns (Club YLA) met twee doelpunten trefzeker tegen Woluwe: “Eerbetoon aan grootouders”

Zware periode

“Het was inderdaad een zware periode, maar het leven gaat door. Ze hadden ongetwijfeld ook gewild dat ik mijn ding zou doen op het veld, want ze hebben mij vanaf de eerste minuut heel mijn carrière gesteund. Dit is voor mij dan ook een eerbetoon aan hen. Als spits geeft dit je bovendien een extra vertrouwensboost, maar zoals in elke match probeer ik vooral belangrijk te zijn voor de ploeg. Het teambelang primeert immers altijd boven de individuele prestatie”, aldus de 22-jarige aanvalster.

Steviger in top vijf

Brugge wipt zo over OHL naar de vierde plaats en diept de kloof met concurrent Genk, dat zesde staat, uit tot vier punten. “We moesten absoluut de drie punten pakken om onze positie in de top vijf te verstevigen. Tegen een goed georganiseerd Woluwe was het weer niet evident om het gaatje te vinden en de strafschop voor de rust viel op een ideaal moment. In de tweede helft waren er toch iets meer kansjes en wilden we zo snel mogelijk een tweede goal scoren om zegezeker te zijn. In tegenstelling tot vorige week was er nu meer rust in ons spel en probeerden we de zaken minder te forceren. De ontlading na het laatste fluitsignaal was groot. Je voelt meteen aan de groep dat het ons deugd heeft gedaan”, vertelt Guns.