Célestin De Schrevel viert profcontract bij AA Gent met profdebuut: “Jammer genoeg geen clean sheet”

De Schrevel kwam begin dit seizoen over van de beloften van OHL. De Waals-Brabander kreeg weinig tijd om te wennen aan de wedstrijdomstandigheden en moest meteen enkele keren gevat ingrijpen. “Ik had echt geen tijd om erbij stil te staan en moest meteen aan de bak. Zeker op die corner."

Isaac Mbenza probeerde de jongeling immers te verrassen met een rechtstreekse corner. De Schrevel ranselde de bal nog uit z'n doelvlak. “Ik was er klaar voor.”

Daarna moest hij nog een paar ballen verwerken. De doelman leek niet onder de indruk. “Het is anders om te spelen voor publiek, maar ik had al een opwarmertje gehad met de beloften tegen Club Brugge, daar was ook veel volk.” Een clean sheet in zijn eerste 45 minuten was hem niet gegund. Heymans werkte aan de tweede paal een goeie voorzet in doel. De Schrevel kwam net tekort om de voorzet onschadelijk te maken. “Ik had het graag gehad, maar die voorzet kwam echt perfect. Ik had het gevoel dat ik ervoor moest gaan, anders was ik ook geklopt geweest.”