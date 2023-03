Cedric Vlaeminck (Mariakerke) wil snel weg onderin de stand: “Ons lot niet in andermans handen leggen”

voetbal eerste provincialeGrembergen-Mariakerke is zondag een duel in de kelder van eerste provinciale. Bezoekende coach Cedric Vlaeminck wil het team aan de Dender definitief uittellen en zelf aan de weg naar boven beginnen.

Mariakerke blijft wisselvallig presteren. Na een bemoedigende puntendeling bij leider Borsbeke werd vorige week op eigen veld met 1-3 verloren van Eendracht Zele. “Vorige week was echt zuur”, zucht coach Cedric Vlaeminck. “We begonnen heel goed aan de wedstrijd, met vier of vijf kansen waarvan we er slechts één afmaakten. Net voor rust kwam Zele op gelijke hoogte.”

“We startten opnieuw goed aan de tweede helft met een tweetal kansen die er niet in gingen en Zele scoorde bij hun eerste aanval meteen de 1- 2. Daarna proberen we het wel nog, maar zonder de echte overtuiging. Op basis van de geleverde prestatie maakten we minstens aanspraak op een punt. Daar kopen we natuurlijk niks mee. Wij scoren één keer uit tien kansen en de tegenstander maakte er drie uit vijf. Dan gaat het om efficiëntie in de beide richtingen.”

Vijftien punten

Op die manier bleef Mariakerke dertiende en liet de kans liggen om aansluiting te vinden bij de brede middenmoot. De Gentenaren nemen het zondag tegen Grembergen op, dat veertiende staat en acht punten minder telt. “Het is mentaal al een zwaar seizoen geweest. Elke keer dat we aansluiting konden maken, lieten we het in de cruciale matchen liggen.”

“We willen zo snel mogelijk weg van die dertiende plaats, want daarmee heb je weinig zekerheid. Voorlopig ziet het er in derde nationale wel positief uit en ben ik elke week blij als ik Elene-Grotenberge, Aalter of Drongen zie winnen. Toch wil ik ons lot liever niet in andermans handen leggen. Uit de volgende acht wedstrijden moeten we toch vijftien punten zien te behalen.”

“Dat is geen sinecure, maar we hebben dit seizoen wel al bewezen dat we een reeks kunnen neerzetten. Grembergen is onze eerste tegenstander en die match moeten we absoluut winnen. Dan zetten we hen toch al op elf punten. Bij verlies moeten we zelfs al naar beneden beginnen kijken. Met een gelijkspel houden we Grembergen wel op afstand, maar geraken we ook niet weg van die dertiende plaats. Gelukkig geraakt iedereen stilaan fit. Op dat vlak kunnen we geen excuses meer inroepen.”

