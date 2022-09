Cedric Vlaeminck (Mariakerke) niet ongerust na één op zes: “Het is wachten tot iedereen fit is”

KSC Mariakerke blijft voorlopig onder de verwachtingen. Op de openingsspeeldag boog het in het laatste halfuur een 0-3-achterstand om in een 3-3-gelijkspel tegen Svelta Melsele. Vorige week ging het echter met 3-0 onderuit tegen Munkzwalm, in een topper tussen twee teams die vorig seizoen in de top zeven eindigden. “Iedereen duwt ons wat naar voor”, reageert coach Cedric Vlaeminck.

“Dat punt tegen Melsele voelde als een overwinning aan, maar we wisten dat het heel erg moeilijk zou worden tegen Munkzwalm. Dat hield de kern samen en haalde een paar versterkingen binnen. Voor mij zijn zij voorlopig de grootste kanshebber op de titel, terwijl het voor ons nog zoeken is.”

Puzzelstukjes passen nog niet

“Ruben Thybaert, Brecht Van Cauwenberge en Jelle Cherlet misten bijna de volledige voorbereiding. Met hen moeten we nog voorzichtig omspringen. Daarnaast mogen we niet vergeten dat we met Frederick Arnauw, Armin Djedovic, Sander Maertens en Robbe Dewaele vier basisspelers zagen stoppen of vertrekken. We moeten hier en daar nog wat schuiven, omdat de puzzelstukjes nog niet helemaal passen.”

“Voor ons is het dus voorlopig wachten tot de mayonaise pakt. Verlies op Zwalm was ingecalculeerd, al hadden we gehoopt om de nul vast te houden tot we Ruben en Jelle konden inbrengen. Door een ongelukkig tegendoelpunt gingen we met een 1-0-achterstand de rust in. We brachten ze allebei in en domineerden het eerste deel van de tweede helft. Na rust verdienden we de gelijkmaker, maar slikten we in de omschakeling via de snelle Ulens de 2-0 en uiteindelijk nog de 3-0.”

Minuten maken

Vanavond speelt Mariakerke tegen Borsbeke, dat ook met één op zes aan de competitie begon. “Naar die cijfers kijken we niet. Het belangrijkste is eigenlijk dat onze bepalende spelers minuten maken. Het komt er voor ons op aan om snel mogelijk iedereen fit te krijgen. Dan zullen we er beter voor staan.”

“We maken ons geen zorgen, want dit wordt een hele spannende reeks. Dat slechts twee teams nog het maximum van de punten hebben na twee speeldagen zegt genoeg. Een ploeg die ineens negen op negen pakt zal zomaar in de top drie terechtkomen. Wij krijgen de komende weken nog Heikant-Zele, Sint-Niklaas en Grembergen. Nu willen we wel punten gaan pakken.”

Eerste provinciale: Mariakerke - Borsbeke: zaterdag 19u30