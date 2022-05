Cedric Vlaeminck (Mariakerke) na uitschakeling in eindronde: “Gemiste kans op nog een thuismatch”

Atletiek Mannen­ploeg SACN interclub­kam­pi­oen in Landelijke 3, vrouwen­ploeg wint in Landelijke 2

De mannenploeg van de Neerpeltse atletiekvereniging SACN kroonde zich zaterdag tot kampioen in landelijke 3 in de interclubcompetitie in Ninove. Op zondag bleven de vrouwen niet achter, want ook zij pakten de winst in hun afdeling Landelijke 2.

20:14