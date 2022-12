Cedric Vlaeminck (Mariakerke) analyseert matige eerste seizoenshelft: “We vergaten onszelf vaak te belonen”

In eerste provinciale sloot KSC Mariakerke 2022 af met een 2-1-nederlaag bij KSV Sottegem. Alle goals vielen pas in de slotfase. “Twintig minuten voor affluiten dachten we dat we op voorsprong stonden”, aldus coach Cedric Vlaeminck. “We scoorden op een pass achteruit die via een verdediger bij iemand van ons kwam. Ineens werd die goal onbegrijpelijk afgekeurd. Vijf minuten later knikte Vincent Deleenheer een doorgekopte inworp op het hoogste punt via de paal binnen en stond het 1-0. Nog enkele minuten later knalde hij de 2-0 vanop dertig meter los in de winkelhaak.”

“We probeerden nog druk te zetten om in de match te komen en slaagden erin te scoren, maar de 2-1 in blessuretijd viel te laat. Zes weken geleden klopten wij Sottegem nog met 2-1 en dat was toen meer dan we verdienden. Nu geldt het omgekeerde, maar over twee matchen is die balans wel in evenwicht.”

Op meer gehoopt

Het seizoen van Mariakerke kan tot dusver in drie blokken worden ingedeeld. Het begon met één op twaalf aan de competitie, won dan vijf van de volgende zes matchen en haperde recent weer met drie op achttien. “We hadden zeker op meer gehoopt en gerekend”, geeft Vlaeminck toe.

“Het is niet zo dat we slecht spelen. In de laatste zes wedstrijden maakten we telkens ook aanspraak op meer dan we kregen. Alleen viel het dubbeltje de jongste weken niet aan onze kant. Dat is geen toeval. Het zou wrang zijn mochten we elke week voelen dat we niet in de match zitten. Dat is nu niet het geval. We vergeten onszelf gewoon te belonen. Dat is toch wel de rode draad van de voorbije maanden.”

Naar boven kijken

Met negentien punten op een voorlopig dertiende plaats bevindt Mariakerke zich dicht bij de gevarenzone. “In eerste provinciale weet je nooit hoeveel ploegen er zakken, maar we blijven naar boven kijken. We hebben lang en regelmatig te kampen gehad met afwezigheden van bepalende spelers.”

“Momenteel geraakt iedereen stilaan fit. Dan ontbreken we enkel nog Bavo Van Akker, die er dit seizoen door een kruisbandblessure niet meer bij zal zijn. Onze spits Lauden Decorte blesseerde zich wel, maar zal de komende weken weer kunnen aanpikken. De jongens krijgen nu veertien dagen rust, vooral op mentaal vlak. Daarna zullen we goed moeten trainen, spelen we een oefenmatch en proberen we ons klaar te stomen voor de terugronde.”

“Maxim Van Eeckhout keert bovendien terug na vier maanden New York wegens werkverplichting. Daarom zien we het na de winterstop eigenlijk wel rooskleurig in. Ik ben ervan overtuigd dat we dan een betere reeks kunnen neerzetten, zeker als we het geluk meer kunnen afdwingen. Met een overwinning in de eerste match tegen Vlaamse Ardennen zouden we alweer opschuiven naar de plaatsen die wij dit seizoen voor ogen hebben.”

