Cedric Vangeel (Beringen) na 3-2-verlies in Wezel: “Er zat zeker meer in”

Doordrukken

Het was de thuisploeg die de voorsprong verdubbelde toen een afgeweken voorzet van Gaethofs achter KVK-doelman Delarbre in doel viel. Beringen ging ondanks de dubbele achterstand toch op zoek naar een doelpunt. Sahuke miste op het halfuur, zodat de de thuisploeg met een mooie voorsprong naar de kleedkamer kon gaan. Na de rust was Beringen duidelijk de betere ploeg en dat werd beloond met de aansluitingstreffer van Er. “Op dat moment hadden we moeten doordrukken en opnieuw scoren, maar dat lukte niet”, aldus Vangeel. Het was Wezel dat via Bollen de 3-1 scoorde. Het tweede Beringse doelpunt viel via Dunkwu in de extra tijd.