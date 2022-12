Cédric Van Malcot zet Bertem-Leefdaal met twee goals op weg naar winst tegen buur Herent: “Misschien keer ik ooit wel terug naar ex-club”

Bertem-Leefdaal zet zijn opmars in het klassement ongenadig verder. Afgelopen weekend was buur FC Herent het kind van de rekening. Het was spits Van Malcot die twee keer de trekker overhaalde in het eerste uur, terwijl de thuisploeg nadien niet meer verder kwam dan de aansluitingstreffer.

De uitslag is zowat typerend voor de situatie waar beide ploegen zich in bevinden. Want terwijl het Bertem-Leefdaal momenteel voor de wind gaat, zit Herent in de hoek waar de klappen vallen. “We hadden het alleszins niet onder de markt tegen hen, zoveel is wel duidelijk”, meent Cédric Van Malcot. “Ik vind het echt chapeau dat ze een reeks hoger hun dominante voetbal trouw bleven waarmee ze in tweede zo overtuigend kampioen zijn gespeeld. Zeker in hun positie als rode lantaarn, hetgeen toch allesbehalve evident is. Het was langs onze kant ook niet meteen de bedoeling om vooral in de organisatie te gaan spelen en te loeren op de counter. Maar door omstandigheden werden we daar meer dan ons lief was toe gedwongen. Op sommige momenten liep ik als flankaanvaller meer achter mijn tegenspeler dan omgekeerd (lacht).”

Alles of niets

En toch wees het scorebord na een uur wedstrijd 0-2-cijfers aan. “In het voetbal draait het natuurlijk om goals maken en we slaagden erin om heel efficiënt tegen te prikken”, weet de doelpuntenmaker. “Tot dan was er ook geen vuiltje aan de lucht, tot het moment dat ploegmaat Pauwels rood kreeg en we met tien vielen. Niet veel later lukte Herent de aansluitingstreffer, maar daar bleef het gelukkig bij ondanks de verhoogde druk. En zo is de tweede 9 op 9 een feit, terwijl we toch aan een vrij wisselvallig seizoen bezig zijn. Het is gewoon alles of niets bij ons, een tussenweg in de vorm van een gelijkspel is er niet. En de laatste weken is het dus alles (knipoogt).”

Op tijd fit

Dat geldt ook voor de aanvaller zelf die nu aan vijf treffers in totaal zit. “Dat mocht misschien een beetje meer zijn, al kan je het als spits ook niet altijd op je eentje forceren en soms zaten de wedstrijdomstandigheden ook tegen”, klinkt het. “Maar ik ben blij met de vele speelminuten die ik dit seizoen al gekregen heb. Ik ben er onlangs even tussenuit geweest met een kleine verrekking, maar ik ben gelukkig net op tijd terug fit geraakt. Want die band met Herent is toch altijd een beetje gebleven, ook al ben ik er al weg sinds mijn tien jaar. Ik heb al eens gezegd tegen de voorzitter dat ik ooit wel heil zie in een terugkeer. Alleen nu nog niet, daarvoor heb ik het te veel naar mijn zin in Bertem.”