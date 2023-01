Cédric Van Malcot scoort opnieuw tegen ex-club Bierbeek en zet Bertem-Leefdaal zo op weg richting top vijf: “Belangrijke goals maken, is ook een kunst”

Met Cédric Van Malcot is ook de naam van de enige doelpuntenmaker geen verrassing want hij scoort wel vaker tegen zijn ex-ploeg. “Klopt ja, in de heenmatch lukte het niet maar ook vorig jaar vond ik de weg naar doel tegen Bierbeek”, herinnert hij zich. “Ik scoor misschien niet aan de lopende band als spits, iets waar ik voor alle duidelijkheid wel naar streef. Maar ik maak anderzijds wel belangrijke goals die de ploeg veel punten opleveren, zoals eerder dit seizoen tegen onder meer Boka, Liedekerke, Herent en Linden. Vorig jaar zat ik aan negen treffers en ondertussen zit ik alweer aan zeven stuks. Op schema dus om hopelijk eens in de dubbele cijfers te eindigen.”

Winninggoal

Als een duiveltje uit een doosje lukte Van Malcot in de negentigste minuut de winninggoal. “Ik denk dat het Feyaerts was die het leer naar de tweede paal krulde op vrijschop en daar kon ik vrijstaand binnentikken”, beschrijft hij. “Al bij al geen onverdiende zege, want vooral na de pauze begon het steeds beter te draaien en voetbalden we redelijk veel kansen bij elkaar. Eigenlijk hebben we het vooral in het eerste kwartier heel lastig gehad. Bierbeek ging nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong en toen moesten we het spel echt wel ondergaan. Nadien groeiden we wel in de wedstrijd, maar we waren toch blij dat we met 0-0 de rust konden ingaan (lachje). In de tweede helft keerde het spelbeeld helemaal en hadden wij het betere van het spel. Het voordeel bij ons is dat we altijd rustig blijven als dat doelpuntje uitblijft, ook omdat we maar weinig tegengoals slikken.”

Bevestigen

Het knappe parkoers van de voorbije weken zorgt ervoor dat ze bij Bertem-Leefdaal zonder veel druk naar de derde en laatste periode van het seizoen kunnen toewerken. “Voor het behoud moeten we misschien niet direct meer vrezen als je ziet dat we nu zelfs in die top vijf prijken”, weet Cédric Van Malcot. “Toch zijn we maar wat blij als we derby’s als deze winnend kunnen afsluiten, de euforie na het laatste fluitsignaal zei wat dat betreft genoeg. En voor de rest willen we gewoon blijven bevestigen, ook volgend weekend tegen Grimbergen. In de seizoensaanhef was het te vaak alles of niets en het is niet de bedoeling dat we opnieuw die kant opgaan.”