Cédric Van Malcot (Bertem-Leefdaal) zet ex-club Bierbeek een hak met belangrijke winninggoal: “We hebben de punten nu eenmaal nodig”

Om het feestje compleet te maken, was het ex-Bierbeek-speler Cédric Van Malcot die het verdict velde. “In deze fase van het kampioenschap is elke wedstrijd cruciaal en al helemaal als het de derby tegen Bierbeek betreft”, beseft de spits als geen ander. “Dit zijn de matchen die altijd met rood zijn aangeduid in de agenda, omdat zowel staf als spelers elkaar zo goed kennen. Maar zoals ik al zei, we wilden echt wel voor die drie punten gaan en lukten ook de beste start in de eerste twintig minuten. De kleine kansjes leverden echter niets op en geleidelijk aan werden we iets meer teruggedrongen op de eigen helft. Na een evenwichtige eerste periode kenden we opnieuw een ideaal begin van de tweede helft met die 0-1. Het was Seppe Peeters, ook ex-Bierbeek trouwens, die een goede center op maat afleverde zodat ik het leer maar voor het binnenkoppen had. Nadien kantelde het spelbeeld en was het pompen of verzuipen. Op een gegeven moment werden we zelfs een beetje overlopen, maar onder meer dankzij enkele goede reddingen van doelman Meeus konden we alsnog standhouden.”

Dubbeltje op z’n kant

“Wat de reacties waren van de ex-ploegmaats op mijn winninggoal? Ik heb gelukkig een goede band met iedereen, dus ik denk wel dat ze me dat vrij snel vergeven hebben”, lacht Van Malcot. “Sowieso ben ik ervan overtuigd dat ze in Bierbeek ook graag hebben dat Bertem-Leefdaal in eerste provinciale actief blijft. En maar goed ook, want deze club hoort gewoon thuis op het hoogste provinciale niveau. Ondanks de goede resultaten van de laatste weken blijft het toch een dubbeltje op z’n kant, want ook de concurrentie laat niet betijen. Maar we blijven in de eerste plaats naar onszelf kijken. Onder trainer Cassimon hebben we eindelijk ons vast systeem gevonden, met vooral onze organisatie die terug als een huis staat.”

Sportief Rotselaar

Als diepe spits zit ook Cédric Van Malcot de laatste tijd duidelijk goed in zijn vel. “Het is nu toch al de tweede week op rij dat ik het enige doelpunt maak, dus veel beter kan dat niet voor een aanvaller natuurlijk”, juicht hij. “Die rol als negen ligt me trouwens even goed als op de flank, tenminste als ik op het gepaste moment in de diepte word gestuurd om mijn snelheid optimaal te benutten. Of ik zou bijgetekend hebben als ik dit in januari had geweten? Het zou de beslissing er alleszins veel moeilijker op gemaakt hebben. Maar ik kijk even goed uit naar een avontuur met Sportief Rotselaar in tweede, aangezien ze toch de nodige sportieve ambities koesteren.”