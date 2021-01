Cedric Renard (VV Tielt): “Ambitieus maar met de nodige zin voor realisme”

“Ik nam begin november 2018 de trainerstouwtjes bij VV Tielt over”, weet de leraar geschiedenis, die in het college van Waregem in zowel het Nederlands, Engels en Frans lesgeeft. “Dit seizoen waren we inderdaad goed van wal gestoken en stonden we samen met Kortemark op een gedeelde eerste plaats. Het halen van de linkerkolom was ons initieel doel maar met het materiaal waarover ik beschik kunnen we zeker de lat hoger leggen. Onze goede resultaten waren ook grotendeels te danken aan onze vroege start van de voorbereiding. In april kreeg iedereen al een individueel programma, in juni waren er al gemeenschappelijke loopoefeningen en in juli begonnen we al aan de trainingen. Dat wierp meteen zijn vruchten af want mijn fitte ploeg nam een uitmuntende start.”