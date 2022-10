Cedric Renard dient zijn ontslag in bij tweedeprovincialer VV Tielt: “Ik miste de nodige grinta bij de spelersgroep”

Cedric Renard is geen onbekende in het West-Vlaamse voetbal en was aan zijn vierde campagne bij de Tieltse tweedeprovincialer begonnen. “Voor mijn passage in Tielt was ik trainer van SV Moorslede en Lendelede Sport geweest en ook als beloftentrainer was ik reeds bij Torhout KM actief”, vertelt de Roeselarenaar, die als leraar in het college van Waregem werkt. “Na de nederlaag zaterdagavond in Houthulst heb ik bij het bestuur mijn ontslag aangeboden. Dit in functie van de club, want ik stel nog steeds het clubbelang boven het belang van het individu. Met het bestuur heb ik steeds een goede band gehad en vandaar dat ik wilde dat er binnen de club snel een ommekeer komt. Ik miste immers de nodige passie en gedrevenheid voor het voetbal bij mijn spelersgroep en momenteel staat VV Tielt er niet zo best voor in het klassement, maar is de toestand nu nog altijd niet super alarmerend.”