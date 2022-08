Cédric Nuytinck gaat voor eremetaal op EK in München

TafeltennisCédric Nuytinck (29) hoopt te oogsten op het EK tafeltennis, dat zaterdag van start gaat in München. In het dubbelspel, waar hij een duo vormt met de Pool Jakub Dyjas, liggen er zeker mogelijkheden. “Een medaille is een realistische ambitie”, aldus de Belgische kampioen.

In München start vandaag een Europees kampioenschap met negen verschillende sporten. Het concept werd vier jaar geleden geïntroduceerd, toen vond het evenement plaats in Berlijn en Glasgow. Tafeltennis, tevens een olympische sport, is er dit jaar voor het eerst bij. Bij de mannen is Cédric Nuytinck uit Lievegem een van de deelnemers.

Om zich klaar te stomen voor het EK tafeltennis werkte Nuytinck verschillende internationale toernooien af. De Oost-Vlaming was niet echt tevreden over de resultaten. “Het is een lang seizoen geweest en dat begint te wegen. Ik voel de laatste weken die vermoeidheid toch en dat kan mijn mindere resultaten verklaren. Voor het EK heb ik wat rustiger getraind bij mijn club Saarbrücken. Hopelijk levert dit resultaat op.”

EK-zilver

Op het afgelopen EK behaalde Cédric Nuytinck samen met de Pool Jakub Dyjas zilver in het dubbelspel. Het duo hoopt dit jaar dat huzarenstukje te herhalen. “Een medaille is een realistische ambitie. We hebben onlangs nog samengespeeld en deze week getraind in Saarbrücken. Er zal zeker veel concurrentie zijn. De Zweden, Duitsers, Hongaren en Portugezen hebben sterke duo’s. We zullen meteen op de afspraak moeten zijn.”

Nuytinck zal ook actief zijn in het enkelspel. In die competitie zijn de verwachtingen minder hooggespannen. “Ik ben geen reekshoofd (Nuytinck staat 89ste op de wereldranglijst red.) en moet bijgevolg eerst nog een poulefase afwerken. Dat is positief, want zo kan ik wennen aan de omstandigheden en hopelijk groeien in het toernooi. Ik hoop zo ver mogelijk te geraken.”

Historische plaats

Voor Nuytinck wordt zo’n multisport kampioenschap een nieuwe ervaring. Hij kijkt er alvast naar uit. “Het evenement zal doorgaan op de olympische site van 1972. Dat is een historische plaats en dat maakt het toernooi toch wat specialer. Voor de rest hebben we weinig informatie gekregen. Er zijn ook nog altijd veel coronamaatregelen dus ik weet niet of we veel atleten van andere sporten gaan zien.”