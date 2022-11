Cedric Mitu (Wetteren) wil groeiende vorm bevestigen tegen Gullegem: “Er wordt veel van mij verwacht”

FC Wetteren deed vorig weekend een goede zaak door met 0-2 te gaan winnen bij SC Dikkelvenne en aansluiting te vinden bij de middenmoot. Zondag probeert de fusieclub tegen FC Gullegem een einde te maken aan een bedenkelijke eer. RFCW is voorlopig het enige team in tweede nationale A dat op eigen veld nog geen enkel punt pakte. “We willen daar verandering in brengen”, aldus Cedric Mitu.

Missen teveel kansen

“Alle drie onze overwinningen kwamen er tot dusver op verplaatsing”, weet de aanvaller. “Nu wordt het tijd dat we ook thuis eens winnen, al mogen we Gullegem niet onderschatten. Aaron Dhondt ken ik nog van Winkel. Dat is een hele goeie. We moeten opletten, maar ook vooral ons eigen ding doen.”

“De zege vorige week gaf ons een boost, vooral door de nul die we voor het eerst konden houden. Dat deed deugd, zeker voor de verdediging. Tot nu toe scoorden we al in bijna elke wedstrijd, maar voorin missen we nog teveel kansen. Het positieve is dat we er veel creëren. We moeten die lijn doortrekken en onze kansen afmaken.”

Voor die eerste overwinning op Dasseveld rekent Wetteren op de aanvaller in vorm. Mitu gaf de assist voor de winning goal in Oudenaarde, liet Kay De Caigny ook tegen Dikkelvenne scoren én pikte zelf zijn eerste goal van het seizoen mee. “Ik vind stilaan de goeie vorm terug”, voelt Mitu.

Beslissender zijn

“Als aanvaller is het leuk voetballen in een ploeg die veel kansen creëert, maar ik moet zelf nog beslissender zijn. Door omstandigheden had ik het in het begin van het seizoen wat moeilijker, maar het loopt steeds beter. Ik scoor, geef assists en maak acties. Die lijn wil ik doortrekken.”

“Als een van de ouderen wordt er naar mij gekeken om ook voor ervaring te zorgen. Dat zijn de redenen waarom Wetteren me vorig seizoen heeft gehaald. Ik ben me ervan bewust dat de club veel van mij verwacht en dat is zeker ook terecht.”

Tweede nationale A: RFC Wetteren - FC Gullegem: zondag 13 november, 15uur.