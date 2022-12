Cedric Mitu en Wetteren leggen leider Eendracht Aalst over de knie: “Zaterdag nog gepaste schoenen gekocht voor onbespeelbaar veld”

FC Wetteren profiteerde op een koude zondagmiddag optimaal van de winterdip van Eendracht Aalst. Met een assist en een doelpunt was Cedric Mitu een van de uitblinkers in de 3-1 tegen zijn ex-ploeg en de gedoodverfde titelkandidaat.

Door de vorst werd de laatste speeldag van 2022 slechts voor een deel afgewerkt. Ook voor de wedstrijd in tweede amateur A tussen RFC Wetteren en Eendracht Aalst heerste twijfel. “Het was moeilijk om ons voor te bereiden”, aldus Cedric Mitu.

“Spelen we of niet? Bijna iedereen dacht dat de match zou worden afgelast omdat het veld moeilijk of zelfs helemaal niet bespeelbaar was. Zelf wilde ik wel spelen, want ik was zaterdag speciaal nog naar de winkel gegaan om gepaste schoenen te kopen. Met de ‘turfjes’ had ik meer grip dan de spelers met gewone voetbalschoenen.”

Tegen de gang van het spel in

Er werd beslist om te spelen en daar zou vooral Wetteren achteraf tevreden mee zijn. Het klopte de twijfelende leider met 3-1. “We wisten dat Eendracht Aalst in een dipje zat, maar tegelijk was dit voor hen ook gewoon een nieuwe kans. Zij begonnen beter aan de match en kregen een paar kansen.”

“Gelukkig voor ons keepte Quintijn Steelant een hele goeie wedstrijd. We kwamen tegen de gang van het spel in 2-0 voor. We kregen weinig kansen en maakten ze meteen af. Zo efficiënt zijn we dit seizoen nog niet geweest.”

“Na de pauze gooide Aalst lange ballen en viel zo de 2-1. Wij werden zenuwachtiger en gingen slordiger voetballen. Quintijn en onze verdedigers hielden goed stand en in de slotfase was de opluchting enorm groot toen we de 3-1 maakten.”

Vertrouwen

Mitu speelde een belangrijke rol in de zege tegen een ex-club. Hij gaf de assist voor de 2-0 van Guus Vandekerckhove en scoorde zelf de 3-1. Wetteren gaat als voorlopig tiende met een goed gevoel de winterstop in. “Ik heb helemaal geen revanchegevoelens maar was wel heel tevreden dat we daarmee zeker waren over de overwinning.”

“We hebben nu bewezen dat we het ook kunnen tegen een ploeg die voor de prijzen speelt. Het jaar afsluiten met winst tegen de leider doet veel voor het vertrouwen, ook al is dat nooit echt weg geweest.”