Cédric Mateso-Liongola en KAC Betekom sturen Kampenhout met duidelijke cijfers huiswaarts: “Op de juiste momenten onze goals gemaakt”

“Ik denk dat we op de juiste momenten onze goals hebben gemaakt”, opent Mateso-Liongola. “De match begon vrij evenwichtig, maar gaandeweg namen we wel de overhand en konden we halverwege de eerste helft scoren. Ook na de pauze begon het vrij gelijkopgaand, maar toen de 2-0 viel was dat toch wel een tik voor hen. Nadien hebben we de match nog eens rustig en volwassen kunnen uitspelen. Kortom, een verdiende driepunter.”

Omschakeling

“Zelf ben ik natuurlijk heel erg blij dat ik kon scoren want dat was toch al even geleden. Maar het belangrijkste was toch vooral dat het de ploeg een groot stuk op weg zette naar de zege. Het was een goede goal na een corner waarbij we in de omschakeling het verschil konden maken. Mijn vierde goal tot dusver voor Betekom maar dus wel een belangrijke. Bij ons zal je niet snel een speler vinden die er twintig op een seizoen maakt. De goals zijn ook dit seizoen weer mooi verspreid over meerdere spelers. Iedereen draagt dus zijn steentje bij, zowel aanvallend als verdedigend.”

Voorts kon er voor Mateso-Liongola en maats dit weekend een primeur worden opgetekend. Voor het eerst dit seizoen wist het de nul te houden: “Klopt, een enorm opsteker voor onze verdediging, maar eigenlijk voor iedereen binnen de club. Het had zeker al eerder kunnen gebeuren, maar we beloonden onszelf vaak te weinig. Daarom ben ik heel tevreden dat we dat dit weekend wel eens in de praktijk hebben gebracht. Iedereen voerde zijn taken ook heel goed uit.”

Van moeten

“We springen nu over Kampenhout in de stand dus ook daar doen we nog eens zaakjes. Ook al is het elk weekend van moeten, het was toch echt wel nodig dat we nog eens konden winnen. We hebben al te veel punten laten liggen dus heel veel konden we onszelf niet meer veroorloven. Zaak zal nu zijn om deze lijn nog twee keer door te trekken tot aan de winterstop. Te beginnen volgende week op Nijlen. Een ploeg die momenteel onder ons staat en dat verschil willen we graag groter maken. Het vertrouwen is er alleszins.”

Betekom: Lopes Gomes, De Keukeleere, El Hadj, Janssens (74’ Henderix), Clerckx (66’ Nsumbu Tanda), Vermeiren, Mateso-Liongola, Hermans, Van Den Broeck, De Winter, Pelgrims.

Kampenhout: Billast, Panneels, Vangrunderbeek (85’ Sakata), Goovaerts, Roekens (46’ Mamabua Siya Onoya), Er, Janssens, Avetisov, De Smidt, Azdad (70’ Put), Jonckheere (18’ Heyvaert).

Doelpunten: 23’ De Winter (1-0), 68’ Mateso-Liongola (2-0), 86’ Henderix (3-0).

Geel: Pelgrims, Er, Mambabua Siya Onoya, Avetisov, Put, Heyvaert.

Rood: 76’ Avetisov (K, twee keer geel).