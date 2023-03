Cédric Mateso-Liongola en KAC Betekom hebben iets recht te zetten tegen Houtvenne: Nick Carrez nieuwe trainer B-ploeg

VROUWENVOETBAL SUPER LEAGUE PO1 Luna Vanzeir en KRC Genk Ladies zitten met 6 op 6 leidersduo op de hielen: “De titel­strijd ligt volledig open en wij gaan voluit onze kans”

KRC Genk Ladies heeft de start in PO1 niet gemist. Met overwinningen tegen leider OHL en Club Brugge doen de Genkies goede zaken in de rangschikking. De kloof met de top is haast gedicht. Ook Anderlecht schoof immers gisteravond met 1-0 onderuit tegen Standard. Met vijf teams op één zakdoek ligt de titelstrijd weer volledig open. Vrijdagavond komt AA Gent op bezoek. “Het wordt onze derde wedstrijd op zeven dagen. Gent is ons “zwart beest”. We verloren in de competitie zowel thuis als buitenshuis. We hebben tegen deze club dus nog iets goed te maken”, weet Luna Vanzeir.