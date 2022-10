Cédric Mateso-Liongola en gretig KAC Betekom smeren Geel stevige nederlaag aan en pakken eerste driepunter: “We zijn al enkele weken aan het groeien”

voetbal derde nationale BDe eerste competitiezege van KAC Betekom was er meteen eentje die kon tellen: het nog ongeslagen Geel, dat in competitieverband zelfs al bijna een jaar lang niet meer had verloren, werd met zware 5-2-cijfers terug naar de Kempen gestuurd. Een meer dan verdiende en vooral ook deugddoende zege vond ook Cédric Mateso-Liongola, goed voor een doelpunt en een assist.

Thuisdoelman Nauwelaerts moest meteen gepast tussenbeide komen toen Haid El Assiri schuin kon aanleggen. De eerste kans van Betekom was meteen bingo: Nsumbu Tanda haalde van buiten de zestien uit en zag zijn knal heerlijk in de rechterbovenhoek verdwijnen: 1-0. Diezelfde Nsumbu Tanda besloot wat later pal op Belkouch. Een zure misser, want even later scoorde Mbenza-Kuti in de rebound knap de 1-1. De match bleef intens en goed over en weer gaan. Een technisch sterk Geel kwam op voorsprong via Kreydt na te laks verdedigen bij Betekom. Op slag van rust hing Mateso-Liongola de bordjes echter weer gelijk met een heerlijke streep in de bovenhoek: 2-2.

Meteen na de rust legde diezelfde Mateso-Liongola een center met het hoofd gepast terug tot bij Nsumbu Tanda en die scoorde de 3-2 met een knappe volley. Geel moest nu komen, maar was nauwelijks dreigend. Betekom was gretig en stond goed. Twintig minuten voor tijd belandde een corner van De Winter voorbij de tweede paal tot bij Janssens en die schoot het leer knap in de verste hoek: 4-2. De kers op de Betekomse taart kwam er een tien minuten voor affluiten toen De Winter een vrije trap van Janssens helemaal vrijstaand in doel kon schuiven: 5-2.

Onze verdienste

Er zijn verschillende uitblinkers bij de thuisploeg waaronder dus ook Cédric Mateso-Liongola. “Ik denk dat niet veel mensen ons vooraf veel kans gaven gezien onze positie en die van hen”, opent de flankaanvaller. “Geel is en blijft een steengoede ploeg, maar dat kwam er dit weekend niet zo heel goed uit. En dat is toch wel ook onze verdienste. Wij deden het heel goed en zijn nu al enkele weken aan het groeien. Nu kwam het er eindelijk helemaal uit en dan krijg je deze erg knappe en ruime zege.”

Eerste minuten Nsumbu Tanda

“Zelf ben ik natuurlijk heel blij met mijn goal”, gaat Mateso-Liongola voort. “Het was inderdaad niet alleen een knap doelpunt, maar het kwam ook op een erg belangrijk moment, zo op slag van rust. Dat gaf ons vertrouwen een boost, wat dan resulteerde in die snelle 3-2 van Nsumbu Tanda na de rust. Hij trainde al wel even bij ons, maar het waren zijn eerste minuten in het A-team en hij scoorde meteen twee goals. Iedereen in de groep weet dat hij over heel wat kwaliteiten beschikt en dit zat er gewoon aan te komen. Ik ben dan ook zeer blij voor hem.”

“Dat ik tot dusver mijn goals maakte tegen Diest en Geel, twee ex-ploegen waar mijn vader nog speelde, beschouw ik toch eerder als toeval hoor. (lacht) Ik probeer tegen elke ploeg mijn steentje bij te dragen in de vorm van doelpunten of assists. We zijn nu vier matchen na elkaar ongeslagen na die misstap op speeldag één. Die drie op twaalf gaf ook gewoon een vertekend beeld wat mij betreft. Deze zege tegen Geel is daar een goed bewijs van en nu is het aan ons om op dit elan voort te gaan.”

Betekom: Nauwelaerts, El Hadj, Janssens (78’ Henderix), Vermeiren, Mateso-Liongola, Hermans, Van Den Broeck, Nsumbu Tanda, De Winter, Krauze, Pelgrims.

Geel: Belkouch, Aïssa, Alessandro (75’ Vanbroeckhoven), Kreydt, Oilil (65’ Bielen), Hoebregs, Haid El Assiri (65’ N’Zo), Van Parys, Robin (60’ El Ansri), Cvijeti, Mbenza-Kuti.

Doelpunten: 9’ Nsumbu Tanda (1-0), 23’ Mbenza-Kuti (1-1), 41’ Kreydt (1-2), 45’ Mateso-Liongola (2-2), 51’ Nsumbu Tanda (3-2), 70’ Janssens (4-2), 79’ De Winter (5-2).

Geel: Vermeiren, Alessandro, Vanbroeckhoven.



