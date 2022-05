Cedric Keppens wint ondanks schakelprobleem Ronde van Vlaanderen U17: “Een kinderdroom kwam uit”

WielrennenCedric Keppens, in de Topcompetitie voor nieuwelingen geletruidrager, schreef de eerste Ronde van Vlaanderen voor zijn categorie op zijn naam. De kerel uit Vlierzele was in Oudenaarde in een sprint met een uitgedund peloton sneller dan Axel Van Den Broek en Stan Craps.

Veel valpartijen in de eerste Ronde van Vlaanderen. Met Thibaut Van Damme, bij de eerstejaarsnieuwelingen Topcompetitieleider, als één van de slachtoffers. Vermoedelijk liep de Kruisemnaar een sleutelbeenbreuk op. Veel noemenswaardige aanvallen waren er niet. Devlin Feys was de enige die dertig seconden pakte. Het leverde hem vijf bergpunten. Voor de eerste doortocht aan de streep was hij reeds ingelopen. Het peloton werd wel altijd kleiner en kleiner. Zodat slechts een dertigtal in de finale nog in aanmerking kwam voor de zege.

“Veel valpartijen, veel draaien en keren, smalle wegen, voortdurend op en af”, vatte winnaar Cedric Keppens samen. “Denk dat de sterkste renners net niet sterk genoeg waren om volledig door te trekken. Vandaar dat alles samen bleef. Bovendien was de koers niet superlang. We hadden bij de nieuwelingen al langere wedstrijden.”

Schakelsysteem in veiligheid

De winstkansen van de pion van Avia-Rudyco leken op de kasseien van Kerkgate een forse deuk te krijgen.

“Iemand reed tegen mijn derailleur waardoor mijn schakelsysteem in veiligheid sloeg”, vertelde Keppens.

“Waardoor ik nog één tand groter kon schakelen. Op de kasseien van de Holleweg was dat geen probleem, op de Wolvenberg wel. Daar zakte ik weg. Denk dat ik op de top 25 seconden achterstand had. Want ik stond veel te groot. In een groepje kon ik weer aansluiten. Op anderhalve kilometer van de streep slaagde ik erin om snel op te schuiven.”

Lomme Van den Meerssche, een week geleden winnaar van de Herman Vanspringels Diamond, probeerde het nog met een late uitval. “Iemand van Intermarché reageerde, dat was mijn geluk”, aldus Keppens. “Ik draaide als tweede op, maar de man voor mij kwam ei zo na ten val waardoor de snelheid er volledig uit was. Ik heb meteen alles gegeven, sloeg een gaatje en hield stand. Deze zege is een kinderdroom die uitkomt. Van mijn vijfde zit ik naar de Ronde van Vlaanderen voor profs te kijken. Geweldig dat ik zelf als winnaar op dit podium mag.”

