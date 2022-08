Cedric Keppens wint Jeugdolympiade in Slowakije: “Dit is het allermooiste tot nu toe”

Zondag stond in Brasschaat het Belgisch kampioenschap voor nieuwelingen op het programma. Cedric Keppens moest noodgedwongen forfait geven, omdat hij in Slowakije vertoefde. Een mogelijk hoogtepunt werd vervangen door een nog groter hoogtepunt. Cedric Keppens won in Banska Bystryca de Jeugdolympiade. “Ik ben aan een prachtig seizoen bezig. Dit jaar won ik al twaalf wedstrijden en daar waren enkel mooie bij (Ronde van Vlaanderen, Herbeumont, red.). De winst in de Jeugdolympiade slaat echter alles. Dit is het allermooiste tot nu toe.”

Grote afvalling

In welke mate was Cedric Keppens zich ervan bewust dat hij een favorietenrol droeg. “Tot de ochtend van de Jeugdolympiade zelf was ik me er totaal niet van bewust dat de buitenwereld mijn kansen zo hoog inschatte. De concurrentie was immers internationaal. Die ochtend zag ik evenwel een artikel waarin men de kanshebbers sterren gaf. Ik stond helemaal bovenaan vermeld met vijf sterren. Dat was even verschieten. Het werd een bijzonder zware race op een heuvelend parcours. Het regende aanvallen, maar finaal konden amper twee renners enkele kilometers voorop rijden. Toch werd het geen massasprint. De deur stond achteraan open. We startten met honderd renners, maar op het einde bleven er slechts twintig over. Het kwam er op het einde op aan om zo economisch mogelijk te koersen. Dat lukte me blijkbaar goed. In de laatste rechte lijn haalde ik het met duidelijk verschil voor twee Polen.”