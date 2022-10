Cedric Keppens slaat ‘tripleslag’ in Affligem Classic: “Vier zeges leveren mij de eindwinst op in Topcompetitie”

Veldrijden profs Laura Verdon­schot pakt eerste zege sinds lang: “Bewijs dat ik het nog kan”

Laura Verdonschot heeft een sterke periode bekroond met winst in de Ciclocross Internacional Xaxancx. De Lommelse was in Galicië de beste voor twee Spaanse rensters. Een dag eerder was Verdonschot al derde geworden in het naburige Pontevedra. Begin oktober pakte ze ook al een derde en een vierde plaats in Tsjechië. “Ik ben heel tevreden met dit resultaat. Vooral omdat ik bewijs dat ik het nog altijd kan. Ik blijf nog even in Spanje, pas eind oktober kom ik weer naar België”, vertelt Verdonschot.

19:15