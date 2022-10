Cedric Keppens behaalt in Berlare zijn negentiende overwinning van het seizoen: “Solo in slotronde werd beloond”

De cijfers van Cedric Keppens in 2022 zijn ronduit indrukwekkend. Hij nam de voorbije maanden deel aan zesendertig wedstrijden. Slechts één keer haalde hij de top tien niet! In Herbeumont moest hij op 5 juli vrede nemen met een zevenentwintigste plaats. Eenendertig keer haalde hij de top vijf, zesentwintig keer stond hij op het podium. Negentien seizoenszeges betekenen dat hij in meer dan de helft van de koersen waaraan hij deelnam, ook won. In Berlare was het dit weekend opnieuw raak.

Berlare

Cedric Keppens doet zijn verhaal over zijn overwinning in Berlare. “Mijn solo in de slotronde werd beloond. Hoewel er veel wind stond, werd er toch onmiddellijk gekoerst. Uiteindelijk raakte ik weg uit het peloton met de Engelsman Joseph Cosgrove en Nicolas D’Hooghe. Laatstgenoemde kwam als laatste aansluiten. Cosgrove nam in de finale niet meer over. Toen D’Hooghe in de finale wegreed, ben ik hem gaan halen. Cosgrove moest als eerste lossen. Uiteindelijk ben ik in mijn eentje doorgegaan, zodat ik aan de finish bijna een halve minuut voorsprong had. Het was een van mijn mooiere overwinningen, maar de allermooiste blijft toch mijn winst deze zomer in Slowakije. Toen won ik tussen een internationaal gezelschap de Jeugdolympiade.”