Cedric Demeulenaere is nieuw in technische staf van Diegem Sport: “Een stap terug? Neen, twee vooruit”

Wielrennen juniores Heistenaar Gilles Dockx is nieuwste klimtalent: “Ik wil met de ogen stelen van de profs”

Volstaat de Heistse Berg om klimtalent te ontwikkelen? Wellicht niet. Feit is wel dat Heistenaar Gilles Dockx op zijn achttiende laat zien dat hij aanleg heeft voor het serieuzere klimwerk. De voorbije maanden behaalde hij al enkele mooie resultaten in klimkoersen. Vorig weekend mocht hij in Valkenburg de kroon op het werk zetten.