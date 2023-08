Cedric Demeulenaere is nieuw in technische staf van Diegem: “Een stap terug? Neen, twee vooruit”

voetbal derde nationale A Coach Kim Verstrae­ten en VW Hamme met ambitie richting competitie­start: “We dromen van promotie”

“Minstens top drie, stiekem hopen we op meer.” Coach Kim Verstraeten over de ambities, voorbereiding, spelerskern en eerste competitiewedstrijd van VW Hamme, één week voor een nieuw seizoen in derde amateurklasse. “Die eerste match niet verliezen, is een heiligheid.”