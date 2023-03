Cédric Defreyne na winst in eerste koers: “Nochtans niet naar Spanje geweest en niet op mijn eten gelet”

wielrennen elite zonder contractMet winst in de Maldegemse deelgemeente Kleit verraste Cédric Defreyne (27) vooral zichzelf. Ook al werkte hij tijdens de winter een aantal strandraces af, de eliterenner uit Koekelare vond niet dat hij klaar was voor het wegseizoen. Vorige zondag bewees hij het tegendeel.

“Niet naar Spanje geweest, niet op mijn voeding gelet, kortom er niet veel voor gedaan”, beweert Defreyne. “Vooral mijn ervaring aangesproken, dat wel. Bovendien kende de wedstrijd voor mij een ideaal verloop. Al in de eerste ronde raakten we met dertien voorop. En we werden nadien nooit echt meer onder druk gezet. In de finale heb ik vooral met mijn verstand gekoerst. Dus een beetje de betere mannen in de gaten gehouden. Toen Jonas Goeman en Jari Verstraeten sprongen, ging ik mee. Brent Van Mulders glipte ook mee. Die jongen kende ik niet. Ik heb hem ’s avonds gegoogeld en leerde dat hij een en ander in z’n mars heeft. Ik vermoedde dat Goeman in de sprint de rapste was.”

Prestatiedruk weg

Defreyne was de snelste voor Van Mulders. Hij telt nu al evenveel overwinningen als vorig jaar. “Inderdaad, vorig jaar won ik slechts één keer, maar in Komen was het wel een hele mooie”, glundert de renner van het Laeremans Cycling Team. “Eerste koers en eerste zege: uiteraard is dat bijzonder leuk. Op weg naar huis heb ik tegen mijn vriendin enkele keren gezegd dat ik het heel eigenaardig vond dat ik kon winnen. Het is wel zo dat ik niet meer koers met de druk om te presteren. Alles mag, niets moet, dat is nu de leuze die ik hanteer.”

Niet naar Lierde

Dit weekeinde blijft Defreyne uit competitie. Wedstrijden voor elites zonder contract zijn er zondag enkel in Lierde, Vollezele en Zepperen. “Vorig jaar heb ik in Lierde gereden”, herinnert de chauffeur bij het vleeswarenbedrijf Dekeyzer-Ossaer zich nog. “Ik werd veertiende op 175 deelnemers. Na de koers liet de prijsdeling heel lang op zich wachten. Zondag ga ik niet opnieuw in de rij staan. Eind maart moet ons dochtertje dat met schisis (gezichtsafwijking, red.) geboren werd een nieuwe operatie ondergaan. Uiteraard gaat daar al onze aandacht naartoe. Fietsen helpt mij om te ontspannen, om mijn hoofd leeg te maken.”

Lees ook: meer wielrennen