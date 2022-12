Cédric Deceuninck (KSC Dikkelvenne): “Fijn dat ik me eens langer dan tien of vijftien minuten kon tonen”

Kort voor de rust van de match bij Sparta Petegem viel Cédric Deceuninck in voor de onfortuinlijke Maxime De Smet. Bij z’n eerste baltoets liep hij meteen achter een kans aan. “Jammer, mijn trap week af op een thuisspeler en ging voorlangs”, blikt de leraar lichamelijke opvoeding terug. “Ook al kwam ik zonder opwarming het veld op, de coach vroeg me te proberen snel in de match te geraken. Dat lukte. Op het einde van de wedstrijd kreeg ik nog een mogelijkheid met het hoofd. De bal was net iets te hoog om er kracht op te zetten. Ik denk dat iedere keeper die kopbal zou gepakt hebben.”

Niet bestolen

De rest van het verhaal is gekend. Maxime Maes bezorgde Petegem in minuut 92 de overwinning. De gelijkmaker van Marco Verheuge één minuut later werd omwille van een overtreding op de thuisdoelman afgekeurd. “Als één ploeg verdiende om die match te winnen, dan zeker Dikkelvenne”, zucht Deceuninck. “Wellicht waren we op het einde iets te veel gefocust op winnen. Zodat de taken bij de vrije trap van Davy Joye uit het oog werden verloren. De gelijkmaker van Marco had nooit afgekeurd mogen worden. Want de keeper viel op twee medemaats en loste zo de bal. De scheids had nooit mogen fluiten. Bestolen voelen we ons niet. We hadden de match voordien al in ons voordeel moeten beslechten.”