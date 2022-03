Cédric Deceuninck en FC Latem kunnen gouden zaak doen in degradatietopper tegen Berlare: “Het muntje moet nu goed vallen”

In eerste provinciale krijgt FC Latem het bezoek van degradatieconcurrent SK Berlare. Na een zeven op negen geloven Cédric Deceuninck en zijn ploegmaats erin dat ze over de Berlarenaars naar de dertiende plaats kunnen springen.

Het bezoek van SK Berlare, dertiende in de stand, betekent voor FC Latem een unieke gelegenheid om een belangrijke stap te zetten in de strijd om het behoud. “Als we verliezen loopt Berlare verder uit”, weet aanvaller Cédric Deceuninck. “Dan maken wij het onszelf weer wat moeilijker. Bij winst springen we erover en komen we op gelijke hoogte van Grembergen als zij verliezen tegen Mariakerke. Dit is een cruciale match.”

Serieuze remonte

De Latemnaars lijken net op tijd onder stoom te komen. Recent werden Mariakerke en Drongen met respectievelijk 6-1 en 4-1 opzij gezet en pakte FCL een punt bij Grembergen. “We moeten verder doen zoals we de laatste weken bezig zijn. Sinds de winterstop groeiden we enorm en werden we veel efficiënter. Hier en daar zien we soms nog wat schoonheidsfoutjes, maar we halen wel een constant niveau.”

“Ik denk dat veel mensen ons al helemaal hadden afgeschreven, maar nu een serieuze remonte zien. Die zeven op negen heeft veel goed gemaakt en het is extra mooi dat we punten pakten tegen ploegen uit de linkerkolom. Met Berlare en Sleidinge in het volgende tweeluik is maart een belangrijke maand. Nu worden de prijzen stilaan uitgedeeld en moet het muntje voor ons goed vallen.”

Speelklaar

Na vier goals in de twee overwinningen tegen Mariakerke en Drongen gaf de topschutter verstek voor de 2-2 in Grembergen. Ondanks een fraaie transfer naar tweedenationaler Dikkelvenne wil Deceunick koste wat het koste nog spelen. “Het is jammer dat ik vorig weekend moest afhaken met een blessure aan mijn enkelligamenten. Ik heb individueel hard gewerkt om speelklaar te geraken voor het duel tegen Berlare. Ik denk nog niet aan Dikkelvenne.”

“Natuurlijk was ik erg gecharmeerd en ben ik enorm benieuwd naar die twee stappen hogerop, maar nu telt Latem. Mijn transfer heb ik deels aan de club te danken. Dit seizoen heb ik er alles aan gedaan om Latem aan zoveel mogelijk punten te helpen en dat ga ik de komende weken blijven doen. Ik wil deze club in eerste provinciale houden en aan het einde van het seizoen door de grote poort vertrekken.”

Eerste provinciale: FC Latem - SK Berlare: zaterdag 19u30