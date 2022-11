Cedric De Vuser verlaat FCE Meetjesland, Glenn Geeraerts moet behoud proberen afdwingen

“Het was dit weekend weer een weekend van net niet. Een gelijkspel tegen VSV Gent is niet wat je vooraf hoopt. Dat was dit jaar al vaker het geval. We voetbalden telkens goed mee, maar het resultaat was er niet altijd naar. Ik heb zondag een gesprek gehad met de voorzitter en in onderling overleg hebben we een einde gemaakt aan de samenwerking. Misschien is dit wel het juiste voor de club. Misschien kan een nieuwe T1 voor een nieuwe impuls zorgen en kan de club zo uit de gevarenzone weg raken. Ik wens de club zeker en vast het beste toe en zal Meetjesland zeker blijven steunen als dit op één of andere manier kan.”

Glenn Geeraerts

De club bleef intussen niet bij de pakken zitten en vond Glenn Geeraerts bereid om de club een nieuw elan te geven. Geeraerts had de voorbije decennia meerdere clubs uit de regio onder zijn hoede. SK Deinze, RC Gent, Evergem Center, FAC Waarschoot, Daring Maria-Aalter, Damme, bij elk van die clubs was hij T1. “Hans Bruderlin polste mij of ik bereid was om de ploeg te leiden. Ik heb begrepen dat mijn voorganger Cedric De Vuser bewust een stapje opzij zette. De ploeg telt negen punten en het is duidelijk dat de enige doelstelling het behoud is. Al wat meer is, is bonus. We gaan heel hard werken om Meetjesland wat hoger in de klassering te krijgen. Ik zie heel erg uit naar deze uitdaging en geloof zeker dat we de schaapjes op het droge kunnen krijgen.”