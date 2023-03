Cedric Ceenaeme (SV De Ruiter): “Nieuwe kans op de titel willen we nu niet laten liggen”

voetbal vierde provinciale CHet kampioenenfeest van SV De Ruiter in vierde provinciale C ging vorige zondag verrassend genoeg niet door. De manschappen van coach Gregory Werbrouck hadden nochtans een fenomenale 60 op 63 bij elkaar gespeeld en hoopten thuis tegen middenmoter Jong Vijve de puntjes op de i te zetten en de titel voor eigen publiek binnen te rijven. Tegen alle verwachtingen in moest SV De Ruiter met een puntendeling vrede nemen.

“We hebben die eerste kans op de titel niet kunnen verzilveren”, lacht de 25-jarige Cedric Ceenaeme, beroepshalve boekhouder en centrale verdediger. “ We waren nochtans op een formidabele wijze die partij gestart, want in de eerste minuut vonden we al de weg naar de netten. Helaas konden we niet verder uitlopen en kregen we kort na het uur een tegentreffer te slikken. Het bleef bij 1-1 en dat was slechts ons tweede puntenverlies van dit seizoen. Op speeldag 8 verloren we thuis van VK Avelgem B en al de overige wedstrijden werden driepunters.”

Op Harelbeke B dan maar!

“Geen kampioenenfeest vorige zondag, maar komend weekend trekken we extra gemotiveerd naar RC Harelbeke B. Die nieuwe kans op de titel willen we nu niet laten liggen. Hoe vroeger we die oppergaai naar beneden halen, hoe beter. Zodat er met een gerust gemoed naar volgend seizoen kan toegewerkt worden. Uiteraard hadden we liever voor eigen publiek kampioen gespeeld, maar dat zal zondag op het veld van Harelbeke B zeker geen rol spelen. We willen trouwens dit seizoen met zoveel mogelijk punten afronden, want een dergelijk schitterend parcours maak je als speler niet te vaak mee. 20 zeges op 22 matchen, als we de matchen tegen SV Anzegem B buiten beschouwing laten, is toch fantastisch. Het wekelijks hard werken van een vrij jonge groep, getraind door een goede coach als Gregory Werbrouck, werpt alvast zijn vruchten af.”

Bijgetekend

“Ik heb al bijgetekend. Ik speelde bij de jeugd van SK Oostnieuwkerke en was de voorbije vijf seizoenen actief bij FC Passendale. Dit is mijn eerste seizoen bij SV De Ruiter en daar heb ik uiteraard geen spijt van. Een rol van betekenis spelen was het initiële doel, maar dat het zo’n vaart zou lopen, had niemand gedacht.”

