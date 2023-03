Cédric Blanchart (Oxaco) Speler van de Week dankzij 41 gescoorde punten: “Quasi alles lukte”

BASKETBAL TOP DIVISION ONEIn Top Division One mag Cédric Blanchart zich tot Speler van de Week uitroepen. De center van Oxaco scoorde in 31 minuten speeltijd liefst 41 punten. De op een na hoogste score dit seizoen in TDM1. Wout Leemans van Limburg deed het begin december iets beter.

Geen 44 maar 41 punten. Cédric Blanchart kwam afgelopen weekend dicht in de buurt van het seizoenrecord van Wout Leemans. De center van Oxaco hielp zijn ploeg aan een monsterscore. De collegeploeg klopte Charleroi B met indrukwekkende cijfers: 116-72. Het ging om een duel in de play-downs. De scores gingen zo snel dat de FIBA Live Stats het op een gegeven moment begaven. Blanchart lukte 41 punten en geen 27 zoals de officiële statistieken werden afgesloten. Een rechtzetting die Blanchart toekomt.

“Ik had totaal geen idee hoeveel punten ik had gemaakt”, zegt Blanchart. “Het systeem liet het afweten, maar het was onze assistent die me na de match informeerde. Hij had alles netjes bijgehouden. Zo kennen we hem.”

“Dit is uitzonderlijk. Quasi alles lukte die avond. Charleroi is misschien niet de sterkste ploeg, maar we hebben de wedstrijd gespeeld zoals het hoort. Het ging om een wedstrijd die moést gewonnen worden. Met veel pressing en veel positieve energie zijn we daarin geslaagd. Heel de ploeg heeft aan dit prachtig resultaat meegewerkt. Het is dankzij hem dat ik zoveel heb kunnen scoren. Alleen lukt het niet”, blijft de Leuvenaar er bescheiden onder.

Belangstelling.

Blanchart kwam in het tussenseizoen over van Limburg, waar hij enkele malen voor het A-team uitkwam. Bij Oxaco is hij aan een sterk seizoen bezig, met een gemiddelde van 20 punten en 6,8 rebounds per wedstrijd. Hoge quoteringen die ongetwijfeld belangstelling doen opwekken.

“Er is inderdaad interesse”, bevestigt de scoringmachine. “Maar aan eerste klasse denk ik niet meteen. Het is altijd een jongensdroom geweest. Intussen heb ik die deels losgelaten. Mijn doelen zijn nu verlegd. De focus ligt op andere domeinen. Momenteel wacht ik nog af om een beslissing te nemen. Eerst Oxaco. We staan nog voor drie belangrijke thuismatchen. De play-ins zijn nog altijd mogelijk. Veel steken mogen we dan niet meer laten vallen”, aldus Blanchart.

Oxaco voert op het einde van het seizoen een coachwissel door. Coach Steve Cornelis wordt vervangen door Maarten Van Gelder, die momenteel de tweede ploeg onder zijn hoede heeft.