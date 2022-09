Cedric Beullens hoopt op supercompensatie na Vuelta: “Eerste grote ronde was alleszins een meevaller”

Wielrennen profsDit weekend had de vijfentwintigjarige Cedric Beullens een dubbele opdracht. Zowel in de Primus Classic als in de Gooikse Pijl reed hij in dienst van sprinter Arnaud De Lie. Het Luxemburgse fenomeen streed wat verrassend niet echt mee voor de zege. Toch deed Beullens andermaal wat van hem verwacht werd.

Cedric Beullens is aan zijn derde jaar als beroepsrenner bezig. In 2019 mocht hij al even proeven als stagiair van het profleven bij Wanty (toen geen WorldTour). Nadien volgden twee jaar opleiding bij Sport Vlaanderen-Baloise. Dit seizoen kreeg de renner uit Sint-Katelijne-Waver zijn kans op het niveau van de WorldTour. Lotto-Soudal gaf hem onderdak. Met succes. Beullens reed alvast een opvallende Ronde van Spanje. “Het gevoel na de Vuelta was wat dubbel. Voor de ploeg zat het drie weken lang niet echt mee. Door een aantal coronabesmettingen haalden we slechts met drie renners de eindmeet in Madrid. Op persoonlijk vlak was mijn eerste grote ronde alleszins een meevaller.”

Vier keer in de top tien

De cijfers staven deze laatste stelling van Cedric Beullens. Door het wegvallen van een aantal ploegmakkers kwamen er kansen. “Vier keer kon ik bij mijn debuut de top tien halen (achtste in Breda, negende in Cabo de Gata, zevende in Tomares en tiende in de slotrit in Madrid, red.). Dat zijn mooie cijfers. Uiteraard zijn er momenten geweest waarop ik het knap lastig had. De Vuelta is zelden vlak. Toch is de balans positief en hoop ik in de resterende weken de vruchten te plukken van die drie weken. Momenteel voel ik me nog wat vermoeid, maar de komende dagen moet ik kunnen profiteren van de supercompensatie.”

Famenne Ardenne Classic

Die supercompensatie zal Cedric Beullens moeten aanwenden in enkele resterende eendagskoersen. “Rittenkoersen staan er inderdaad niet meer op het programma. De Famenne Ardenne Classic wordt mijn eerstvolgende doel. Het gaat om een koers in de provincie Luxemburg die pas in 2017 voor het eerst werd georganiseerd. De voorbije twee jaar stond de Famenne Ardenne Classic niet op het programma omwille van corona. We gaan op zoek naar een opvolger voor Dimitri Claeys.”