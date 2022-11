Céderic De Vuser (FCE Meetjesland) na 2-1-winst tegen buur SVK Maldegem: “Dit keer wel het tikkeltje geluk gehad dat we voorbije weken misten”

voetbal tweede provinciale AFCE Meetjesland bouwde zaterdagavond een feestje. De twee ex-nationalers bekampten elkaar in een heuse kelderkraker en daarin haalde de thuisploeg in de blessuretijd haar slag thuis. Willy Bories Pérez haalde de trekker over en zorgde voor een enthousiast feestje in de kleedkamer. In een babbel had Pérez geen zin. De Belg met Mexicaanse roots vreesde dat een interview hem een traktatie zou kosten. “En ik hou niet van trakteren,” klonk het. Coach Céderic De Vuser dan maar.

“Tuurlijk doet dit heel erg deugd. Een uitschuiver in Ursel, te weinig beloond in Zeveren. Dan wil een mens die derby koste wat het kost winnen. In de slotfase kreeg ik even het gevoel dat we zouden winnen. De kopbal van Muhamet Rushiti plofte evenwel op de lat. Om in de grond te zinken. Maar Rushiti was nog niet klaar. Heerlijke assist naar Willy en die maakte het mooi af. Pérez kwam nog niet vaak aan spelen toe, maar is wel een heel nuttige pion. Gedreven, goede voetjes en makkelijk te coachen. En vandaag geeft hij iedereen wel een heel mooi geschenk. Ik vermoed dat er zal gevierd worden tot in de vroege uurtjes.”

Afval

De derby loste voor het overige niet volledig de verwachtingen in. Maldegem zoekt duidelijk naar zijn beste vorm en ook bij Meetjesland liep het niet altijd gestroomlijnd. “Ik vond dat onze start er mocht zijn,” liet De Vuser optekenen. “Meer op de helft van Maldegem, meer dreigend, een doelpunt zat er zeker in. Maar een snelle omschakeling via Persan zorgde dat we moesten achtervolgen. Gelukkig kon Rushiti ons vrij snel langszij brengen. Ik hoopte dat we in de tweede helft op ons elan zouden doorgaan. Maar Maldegem was dan iets scherper, bij ons zat er te veel afval in ons spel. We gaven niet zo heel veel weg, maar met Persan moet je toch blijven uitkijken. Met twee knappe reddingen hield hij de 1-1 op het bord en finaal had hij dus zeker zijn aandeel in de zege.”

Bonus

Meetjesland kan opnieuw wat vrijer ademen. De Vuser wil niet te veel naar de degradatiestreep lonken. “Alles staat op een zakdoek en het heeft geen zin om je extra druk te maken omdat je onderin staat. Een overwinning en je stijgt meteen drie of vier plaatsen. Het seizoen is ook nog lang. Volgende week trekken we naar Sleidinge en daar willen we de punten pakken om onze bonus tegenover de staartploegen te vergroten. Met de wedstrijdmentaliteit van tegen Maldegem zit dat er zeker in.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal