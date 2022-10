Castro-Montes: “Voor mij was het penalty”

“Het was zeker een frustrerende avond”, opende de vleugelverdediger. “Zeker in het eerste halfuur had ik het gevoel dat we beter waren dan die mannen. We waren in die beginfase gewoon dominant. Maar daarna kregen we opnieuw een doelpunt binnen tegen de gang van het spel in. Via een stilstaande fase dan nog. Het zijn die details die het verschil maken. Ze namen ook wel wat vertrouwen uit dat doelpunt en groeiden in de wedstrijd. Het is heel jammer.” Offensief gaf AA Gent niet thuis in de zone van de waarheid. “We kwamen wel in die posities, maar de laatste pas ontbrak creativiteit en finesse. Als een paar voorzetten iets beter waren, konden we gevaarlijker zijn. Ik heb het gevoel dat ik alles geprobeerd had in die eerste helft, tien voorzetten getrapt, ook naar doel geschoten, maar het kwam er niet uit. Of ik begon te forceren? Misschien wel.”