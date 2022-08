Castro-Montes na Europese uitschuiver AA Gent: “Heel erg, wat we hier lieten zien”

voetbal jupiler pro leagueAA Gent liep, net als in de heenwedstrijd, ook in Cyprus tegen een 2-0-nederlaag aan. Omonia Nicosia toonde zich opnieuw scherper dan de Gentenaars, die met het schaamrood op de wangen de Conference League induiken. Alessio Castro-Montes had al snel in de wedstrijd door dat het moeilijk zou worden in Nicosia.

“Het was afzien”, aldus de polyvalente wingback. “Het was vrij vroeg al duidelijk dat het onmogelijk zou zijn. We begonnen met de beste intenties, maar kregen al snel op een domme manier twee goals om de oren. Vier goals ophalen, is enorm moeilijk."

Net als een helft in Gent, bleek ook in Cyprus de tegenstander moeilijk te bespelen. “Ze hadden een duidelijk plan, dat was verdedigen en op de counter gevaarlijk proberen zijn. Zo scoorden ze over twee wedstrijden hun vier doelpunten.” AA Gent zette daar te weinig tegenover. “We waren gewoon ondermaats, vooral op aanvallend vlak. De kansen die we kregen, hebben we onvoldoende afgewerkt. Dan kan je op dit niveau niet verder raken. We wisten dat het moeilijk zou worden, al van vóór de heenwedstrijd. Daar hadden we een goed resultaat nodig, maar dat gebeurde niet. Misschien hebben sommige jongens het toch onderschat en dat betaal je op dit niveau cash. Het publiek? Dat mag eigenlijk met de ervaren jongens op het veld geen factor zijn.”

“Het is een heel grote ontgoocheling. Na vorig jaar de Conference League te spelen, wilden we dit seizoen absoluut in die Europa League uitkomen. In alles is dat een mooiere competitie: prestige, het niveau van de tegenstanders, noem maar op. Het was heel erg wat we lieten zien en zo verdienen we die Europa League absoluut niet. Kwalitatief was het te weinig. Het leek alsof we die mooiere affiches tegen Manchester United of Arsenal niet wilden spelen.”

AA Gent komt in de Conference League uit tegen Mölde (Noor.), Shamrock Rovers (Ier.) en Djugardens (Zwe). Zondag moet het de rug zien te rechten tegen Antwerp, dat donderdagavond ook een tik kreeg en helemaal geen Europees voetbal meer speelt dit seizoen. “Hopelijk kunnen we dan laten zien dat we tot meer in staat zijn. We moeten zo snel mogelijk de knop omdraaien.”

