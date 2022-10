Castro-Montes (AA Gent) na de nederlaag tegen Djurgarden: “Voor mij was het penalty”

voetbal jupiler pro leagueAA Gent ging tegen het Zweedse Djurgardens IF onderuit met het kleinste verschil en verloor zo drie keer op een rij. Genk, Cercle en nu Djurgardens. Nochtans hadden de Buffalo’s de bovenhand in de wedstrijd. Ook voor Alessio Castro-Montes was het achteraf balen.

“Het was zeker een frustrerende avond”, opende de vleugelverdediger. “Zeker in het eerste halfuur had ik het gevoel dat we beter waren dan die mannen. We waren in die beginfase gewoon dominant. Maar daarna kregen we opnieuw een doelpunt binnen tegen de gang van het spel in. Via een stilstaande fase dan nog. Het zijn die details die het verschil maken. Ze namen ook wel wat vertrouwen uit dat doelpunt en groeiden in de wedstrijd. Het is heel jammer.”

Offensief gaf AA Gent niet thuis in de zone van de waarheid. “We kwamen wel in die posities, maar de laatste pas ontbrak creativiteit en finesse. Als een paar voorzetten iets beter waren, konden we gevaarlijker zijn. Ik heb het gevoel dat ik alles geprobeerd had in die eerste helft, tien voorzetten getrapt, ook naar doel geschoten, maar het kwam er niet uit. Of ik begon te forceren? Misschien wel.”

AA Gent kon in twee fases een strafschop claimen, maar de bal ging niet op de stip. “Ik heb enkel de beelden van die fase met Cuypers in de tweede helft gezien. Gewoon omdat zoveel mensen me die doorgestuurd hebben. Ik vond het overduidelijk strafschop, de lijnrechter stond er ook pal op.Of ik nu fan ben van de VAR? Als het in ons voordeel is, wel. ”

De drie nederlagen op een rij voor AA Gent beginnen door te wegen. Aan AA Gent om dat zondag in Eupen recht te zetten. “Het zal een lastige trip worden. Of ik het daar gewend ben? Het is al een tijdje geleden dat ik daar actief was. De trip maken we alleszins vanuit Gent, dus het zal een lange rit worden.” Voor AA Gent was het de laatste jaren niet makkelijk in de Oostkantons. “Eupen uit is altijd lastig inderdaad. Het is er de laatste jaren altijd nipt geweest.”

