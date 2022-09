Casper Vermeersch naar Grote Prijs Roger Baguet in Parike, interclub die zes maal over Eikenmolen gaat

Eén maand na z’n eerste zit Casper Vermeersch al aan drie zeges. Na Loppem maakte de tweedejaarsnieuweling in Ruiselede en Klein-Sinaai het zegegebaar. Zondag rijdt hij de Grote Prijs Roger Baguet, een nieuwe interclub in Parike.

Vorige zondag had Casper Vermeersch in Klein-Sinaai een speciaal zegegebaar in petto. Met zijn linkerhand hield hij een virtuele koptelefoon aan z’n oor en met zijn rechterhand deed hij alsof hij een draaitafel bediende. “Mijn papa Serge is in bijberoep dj en komt vaak pas rond vijf, zes of zeven uur ‘s ochtends thuis”, verduidelijkt Casper Vermeersch. “Toch staat hij twee, drie uur later altijd klaar om mij naar de koers te brengen. Dat zegegebaar had ik al een tijdje in gedachten. Tijdens mijn trainingstochten oefende ik het in. In Klein-Sinaai had ik tijd om dat te doen.”

Devolders Eikenmolen

Want Vermeersch, enkele weken geleden overgestapt naar het Isorex Cycling Team, won met kleine voorsprong. Zondag gaat de kerel uit Ruien in Parike op zoek naar z’n eerste interclubwinst. In samenwerking met Onder Ons Parike, de Brakelse wielerclub, staken de voormalige jeugdrenners Robbe Van Damme en Fausto Volkaert de Grote Prijs Roger Baguet in elkaar. Deze interclub, met start en aankomst aan het feestcomplex Europa, gaat over zes ronden van net geen dertien kilometer. De Eikenmolen in Lierde – bij wielerliefhebbers gekend van de Ronde van Vlaanderen 2008 omdat Stijn Devolder er solo op zoek ging naar zijn eerste zege in Vlaanderens Mooiste – moet scherprechter worden.

Keppens topfavoriet

“Het parcours ken ik nog niet, maar het ziet er vrij lastig uit”, verwijst Vermeersch naar circa 800 hoogtemeters. “Zicht op de tegenstand heb ik nog niet. Als Cedric Keppens meedoet zal ik hem een beetje in de gaten moeten houden. Hij is niet voor niets olympisch jeugdkampioen en zit al aan vijftien of zestien overwinningen. Ik probeer de top tien te halen.”

Vermeersch zit ook nog met de kermiskoers in St-Denijs, op 8 oktober de finale van de Trofee Marcel Kint, in gedachten. “Dat klassement voer ik aan”, aldus Vermeersch die sinds kort door Luc Wante wordt getraind. “Die dag wil ik de koers winnen. Zou speciaal zijn want in St-Denijs haalde ik vorig jaar mijn eerste podiumplaats ooit.”