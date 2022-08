Casper Vermeersch heeft eerste zege beet: “Na twee tweede en drie derde plaatsen een grote opluchting”

Casper Vermeersch heeft zijn eerste zege beet. Maandag was hij in Loppem in een sprint met drie de snelste. Een gepast afscheid van No Limits Zwevegem. De kerel uit Ruien draagt vanaf komend weekeinde het shirt van het Isorex CT en rijdt met zijn nieuw team een tweedaagse in Hamburg.

Toen de coronapandemie in 2020 begon mocht Casper Vermeersch niet meer naar de trainingen van VK Avelgem. “Voor mijn tweede lentefeest had ik een koersfiets gekregen”, vertelt het petekind van ex-renner Steve Seigneur. “Toen we niet meer naar de voetbaltrainingen mochten ben ik beginnen fietsen. Veel fietsen zelfs. Zo kreeg ik de smaak te pakken. Via mijn beste maat Thibo Lampole kreeg ik contact met Team No Limits uit Zwevegem. Vanaf de paasvakantie 2021 ben ik echt voor de koers beginnen gaan.”

Sprint met drie

Dit jaar grossierde Vermeersch in ereplaatsen. Hij eindigde een tiental keer binnen de top vijf van wedstrijden rond de kerktoren. Een zege kon niet uitblijven. “In Loppem trok ik in de tweede ronde in de aanval”, begint de gewezen jeugdvoetballer het koersverhaal. “Corneel Vanslembrouck ging mee. Ik pakte een eerste premie. Enkele honderden meter verder sloot ook Nicolas D’Hooghe aan. We knapten elk ons deel van het kopwerk op, om beurt namen we een premie. Ik vermoed dat de Isorex-ploegmaats van D’Hooghe het peloton lam legden want we liepen steeds verder uit. In de voorlaatste ronde demarreerde D’Hooghe, maar ik dichtte het gaatje. En toen Vanslembrouck sprong reageerde D’Hooghe snel. Zo werd het een sprint met drie. Na twee tweede en drie derde plaatsen is deze zege een opluchting.”

Tussentijdse transfer

Ook omdat Vermeersch door trainer Stefaan Depaepe geprikkeld werd. “Hij vindt dat ik te veel koers en dit jaar geen koers zou winnen”, beweert de jonge renner. “Die boodschap kwam aan. Ben blij dat ik het tegendeel bewees. Intussen is mijn transfer naar Isorex administratief in orde. Zaterdag en zondag ga ik met mijn nieuwe ploeg naar een tweedaagse in het Duitse Hamburg. We beginnen met een ploegentijdrit, daarna volgen twee etappes. Ben benieuwd wat dit zal worden. Ik voer ook de stand van de Trofee Marcel Kint aan. De finale wordt op 8 oktober in St-Denijs gereden.”