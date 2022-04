Casper Nielsen en Union sluiten reguliere competitie af tegen Beerschot met Vanzeir er opnieuw bij: “Dante heeft er moeilijke weken opzitten”

voetbal eerste klasse A2 op 9. Het rapport van Union de afgelopen drie thuiswedstrijden ligt niet in lijn met het geweldige seizoen dat de Brusselaars tot dusver aan het afwerken zijn. Zondagavond spelen de Unionisten hun laatste wedstrijd van de reguliere competitie in eigen huis tegen degradant Beerschot. Het moment om thuis vertrouwen te tanken?

“Het zal niet extra belangrijk zijn om thuis te winnen, want elke wedstrijd is belangrijk, maar natuurlijk beseffen we dat we de drie afgelopen thuiswedstrijden niet wisten te winnen”, reageert Casper Nielsen. “De tegenstanders maken het ons moeilijk en daarvoor moeten we oplossingen vinden. Ik geloof altijd dat we kunnen winnen.”

Nielsen werd tijdens de afgelopen interlandperiode opgeroepen voor Denemarken. In actie kwam de 27-jarige middenvelder niet. “Maar het was wel een geweldige ervaring. Ik had graag enkele speelminuten gekregen, maar dat kwam er nu eenmaal niet van. Het was natuurlijk een grote stap als je kijkt naar waar mijn ploegmaats spelen. Ik voelde wel dat ik makkelijk op dat niveau kan meedraaien. Door spelers met die kwaliteiten rondom jou te hebben, word je alleen maar beter. Ik weet nu dat alles in voetbal mogelijk is en haal er goede motivatie uit.”

Terugkeer van Dante Vanzeir

Na vijf speeldagen kunnen Nielsen en Union zondagavond opnieuw rekenen op Dante Vanzeir. “Ik ben zeer blij dat hij terug is. Hij heeft er moeilijke weken opzitten. Trainen en al weten dat je in het weekend niet zal spelen omdat je geschorst bent, is zeer zwaar. Dante is een belangrijk voor het team. Hopelijk is hij klaar om zijn best te doen. Als dat het geval is, dan zal hij het team zeker helpen. Hij heeft een kleine vakantie achter de rug, dus hij zal wel fris zijn.”

Volledig scherm Dante Vanzeir en Casper Nielsen in gesprek. © Photo News

“Op welk vlak we Dante hebben gemist? Iedereen kent zijn kwaliteiten. Hij valt altijd de diepte aan en op die manier helpt hij de ploeg heel hard. Dante en ik hebben een zeer goede connectie. Ik kan de bal in de diepte spelen zonder te kijken omdat ik weet waar hij zal lopen. Dante is blij om terug te zijn, maar hij is toch wel een tijdje weggeweest. Als voetballer is het belangrijk om in de flow te geraken door veel te spelen. Maar ik ben er zeker van dat Dante het goed zal doen”, besluit Nielsen.