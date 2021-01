Casper Nielsen en Union bereiden terugronde voor met oefenwedstrijden: “Het doet deugd om draad weer op te pikken”

voetbal 1BUnion heeft de eerste wedstrijd in 2021 niet weten te winnen. De Brusselaars raakten in de oefenwedstrijd op bezoek bij Genk niet verder dan een 4-4-gelijkspel. Zaterdag oefenen de Unionisten weer, in en tegen Anderlecht.

Al na elf minuten kwam Union op achterstand. Het was lang wachten op een reactie van de bezoekers. Uiteindelijk kwam die er vier minuten voor de rust. Burgess kopte een hoekschop binnen. De Unionisten gingen zelfs nog met een 1-2-voorsprong rusten, want Lynen knalde niet veel na de gelijkmaker het leer hard binnen.

Union voerde enkele wissels uit en liep voor het uur nog uit tot 1-4 dankzij Undav en Vanzeir. Twee strafschoppen en een afgeweken bal zorgden ervoor dat Genk terugkwam tot 4-4. De vele wissels aan beide kanten haalden na de pauze wel het tempo uit de wedstrijd. Union had nog kansen op de 4-5, maar die kwam er niet. Morgen staat de tweede oefenpot van Union op het programma. Het speelt dan in Anderlecht.

Te relaxed

“We incasseerden een gelijkaardig doelpunt als in onze laatste wedstrijd tegen Westerlo”, doet Casper Nielsen het verhaal van de wedstrijd op de clubsite. “Het was, zeg maar, een vermijdbare counter. We hadden een goede reactie in huis, maar in de tweede helft hebben we ons laten inpakken, omdat we te relaxed waren. Dit had ons niet mogen overkomen.”

Nielsen is naar eigen zeggen de winterbreak goed doorgekomen en lijkt klaar om de Brusselaars te helpen aan een sterke tweede seizoenshelft. “Ik voel mij goed. Het doet deugd om de draad weer op te pikken en opnieuw minuten te maken”, besluit Nielsen.

Quote De wedstrijd van zaterdag tegen Anderlecht wordt een goede test om te zien of we klaar zijn voor de competitie­her­vat­ting Christian Burgess

“Mijn eerste doelpunt? Het doet mij plezier om te scoren, maar ik hou er geen speciaal gevoel aan over omdat het maar een oefenwedstrijd was”, zegt Christian Burgess. “In zo’n match is het een kwestie van er weer in te vliegen, het collectief aan te scherpen en opnieuw het juiste ritme te vinden. De wedstrijd van zaterdag tegen Anderlecht wordt een goede test om te zien of we klaar zijn voor de competitiehervatting.”

Organisatie terugvinden

“Ik ben niet tevreden over het resultaat aangezien we 1-4 voor stonden en Genk weer in de wedstrijd lieten komen”, is trainer Felice Mazzu duidelijk. “We hebben bij momenten de aandacht laten verslappen en net in die periodes vielen de tegendoelpunten. Op dat vlak moeten we nog vooruitgang boeken. We moeten ook onze organisatie terugvinden die onze kracht was in het eerste deel van de competitie.”

